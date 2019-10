Lintuja tarkkaillaan viikonloppuna

0

Eurobirdwatch kääntää katseet jälleen taivaalle viikonloppuna.

Viikonloppuna 5.–6. lokakuuta seurataan muuttolintuja noin 40 maassa BirdLifen EuroBirdwatch-tapahtumassa. Suomessa järjestetään viikonlopun aikana linturetkiä, muutonseurantaa ja muita tapahtumia, joihin kaikki linnusta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Suurin osa muuttolinnuista on jo lähtenyt, mutta lokakuun alku tarjoaa vielä paljon nähtävää. Itä-Suomessa on runsaasti arktisia valkoposkihanhia, jotka laiduntavat pelloilla ennen kuin jatkavat muuttomatkaansa. Näkyviä muuttajia ovat myös sepelkyyhkyt, rastaat, peipot ja järripeipot. Vaelluslinnuista liikkeellä on erityisesti närhiä ja tikkoja.

Tapahtumalla edistetään linnustonsuojelua ja lintuharrastusta. BirdLifen tavoite on turvata linnuille tärkeiden elinympäristöjen säilyminen pesimäalueilla, muutonaikaisilla levähdyspaikoilla ja talvehtimisalueilla.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.