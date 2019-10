Keihäskankaalla kisataan tänään jokamiehenluokan aluemestaruuspisteistä

0

Keihäskankaan moottoriradalla kilpaillaan tänään lauantaina 5. lokakuuta AKK:n Kaakkois-Suomen alueen jokamiesluokan aluemestaruuspisteistä. Keihäskangas on osakilpailusta kolmas. Mestaruudet ratkeavat 13. lokakuuta Vääksyssä. Kaikkiaan neljästä osakilpailusta kolmen parhaan pisteet lasketaan yhteistulokseen.

Ennen Keihäskankaan kisaa yleisen luokan aluemestaruudessa on tiukasti kiinni Luumäen Urheiluautoilijoiden (LuuUA) Panu Pöntynen, joka jakaa ykkössijan Heinolan Urheiluautoilijoiden Jani Aholan kanssa. Tomi Kattelus on jaetulla sijalla seitsemän.

Nuorten aluemestaruustilastossa Luumäen UA:n Simo Suni on sijalla viisi ja Aleksi Peltola sijalla kuusi. Tomi Kattelus jahtaa etuveto-kardaaniluokan aluemestaruutta sijalta neljä.

Keihäskankaalla ajetaan neljä kilpailuluokkaa: nuoret, naiset, yleinen ja etuveto-kardaani. Kaikkiaan kisaan on ilmoittautunut 76 osallistujaa.

Isäntäseuran värejä nuorten luokassa edustavat Konsta Mannoja, Simo Suni, Aleksi Peltola ja Essi Haaja.

Yleisessä luokassa on mukana kuusi Luumäen UA:n kuljettajaa: Riku Mannoja, Tomi Kattelus, Janne Hämäläinen, Niko Mannoja, Panu Pöntynen ja Aki Suni. Tomi Kattelus osallistuu myös etuveto-kardaaniluokkaan.

Ensimmäinen lähtö käynnistyy kello 11.

MIRJA RANTALA

toimitus@luumaenlehti.fi

