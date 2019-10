Pääkirjoitus: Väestöennuste vetää vakavaksi

0

Tilastokeskuksen maanantaina julkaisema väestöennuste on maaseudulta katsoen juuri niin murheellinen kuin etukäteen hiukan pelättiinkin. Väki vähenee, mutta pidot eivät parane.

Vuoteen 2040 mennessä Länsi-Saimaan seudulla on ennusteen mukaan asukkaita 16–25,5 prosenttia nykyistä vähemmän. Prosentuaalisesti jyrkintä lasku on Luumäellä ja Savitaipaleella. Luumäellä ennakoidaan vuonna 2040 olevan enää 3 552 asukasta, kun tämän vuoden luku on 4 595.

Viime vuonna Etelä-Karjalan keskussairaalassa syntyi 865 lasta, kun vuotta aiemmin luku oli vielä 983. Etelä-Karjalan viime vuoden vauvoista 60 prosenttia oli lappeenrantalaisia. Pienet kunnat ovat syntyvyystilastossa marginaalissa. Luumäkeläis- ja lemiläislapsia syntyi 18 kumpiakin, savitaipalelaisia 14 ja taipalsaarelaisia 27.

Pienet kunnat ovat

syntyvyystilastossa marginaalissa.

Länsi-Saimaan kuntanelikolla on jo nyt haasteita taloudenpidossa eikä tilanne peruspalvelujen osalta lainkaan helpommaksi muutu. Kaikkien toimintojen tehostamista joudutaan tarkastelemaan entistä tarkemmin. Valitettavasti niidenkin, jotka ovat kuntalaisten kannalta kipeimpiä. Tiettyjen kaupallistenkin palvelujen ylläpitäminen on maaseudulla tällä hetkellä perin vaikeaa. Tulevaisuudessa se saattaa olla monilta osin lähes tekemätön paikka.

Noidankehän vaara on olemassa. Asukkaita ei ole ilman palveluja eikä palveluja ilman asukkaita. Synkkyyteen ei kuitenkaan ole varaa vaipua. Jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.