Huomolin Haloo Helsinki -musikaalin näyttelijäksi

0

Luumäeltä lähtöisin oleva Marika Huomolin näyttelee Haloo Helsinki -yhtyeestä kertovassa musikaalissa. Maailma on tehty meitä varten -niminen musikaali saa kantaesityksensä Suomen Komediateatterin tulkintana Helsingissä ensi helmikuussa.

Musikaali pohjaa yhtyeen musiikkiin, ja sen kantava teema on ystävyys. Esitykseen on poimittu mukaan Haloo Helsinki! -yhtyeen fanien elämän käännekohtia.

Esityksen ohjaa Samuel Harjanne, käsikirjoituksesta vastaavat Kiti Kokkonen ja Jenni Pääskysaari.

Huomolin on valmistunut pop- ja jazz-laulajaksi Kymen Konservatoriosta vuonna 2011, ja musiikkiteatterin ammattilaiseksi Lahden ammattikorkeakoulun musiikki- ja draamainstituutin musiikkiteatterilinjalta vuonna 2015.

Huomolin työskentelee vuoden loppuun asti Teatteri Imatrassa, jossa hänellä on roolit lapsille suunnatussa Mauri ja mini-isoveli -näytelmässä, Juurihoito-komediassa ja Love me Tinder -treffikomediassa.

Ennen Imatraa hän on vieraillut muun muassa Turun ja Kotkan kaupunginteattereissa, Samppalinnan kesäteatterissa, kiertävässä Time Travel -musiikkikabareessa sekä laulajana lukuisissa eri kokoonpanoissa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

