Kirkossa soivat karjalaiset sävelet

Luumäen kirkossa kajahtaa sunnuntaina komeasti, kun kapellimestari Heino Koistinen marssittaa Karelia-puhallinorkesterin lavalle.

Orkesteri esiintyy otsikolla Suloisessa Suomessamme -konsertti, ja kuten nimestä voi päätellä, ohjelmisto on juhlavaa.

Kirkossa kuullaan muun muassa Jean Sibeliuksen säveltämä Jääkärimarssi ja itseoikeutetusti P.J. Hannikaisen säveltämä ja sanoittama Karjalaisten laulu. Luvassa on myös muuta, osin yllättävääkin ohjelmistoa. Konsertin järjestää Luumäen seurakunta.

Karelia-puhallinorkesterin jäsenet ovat joko ammattimuusikoita tai muutoin harrastuksessaan edistyneitä soittajia.

Alun perin puhallinorkesterin nimi oli Pääkaupungin Karjalaisten Soittokunta ja se perustettiin vuonna 1945. Orkesterin kotipaikkana on Karjalatalo Helsingin Käpylässä.

Orkesterin ohjelmistoon kuuluvat perinteinen puhallinorkesterimusiikki, juhla- ja konserttimusiikki sekä tanssi- ja viihdemusiikki ikivihreineen.

Orkesteri tekee myös vapaaehtoista maanpuolustustyötä esiintymällä ajoittain Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunta-nimisenä maanpuolustussoittokuntana, erityisesti sotiemme veteraanien tilaisuuksissa.

Orkesteri on julkaissut toistakymmentä äänitettä ja ollut mukana lukuisilla muilla. Se on myös esiintynyt usein radiossa ja televisiossa.

Suloisessa Suomessamme-konsertti Luumäen kirkossa sunnuntaina 29.9. kello 15.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

