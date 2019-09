Pääkirjoitus: Seurapaitapäivään riittää osallistujia

0

Kuluvan viikon tiistaina vietettiin ensimmäistä seurapaitapäivää. Suomen Olympiakomitean mukaan tavoitteena oli kannustaa tunnustamaan väriä ja samalla kiinnittää mahdollisimman laajaa huomiota seuratoiminnan yhteisölliseen merkitykseen niin yksilöiden kuin koko yhteiskunnankin kannalta.

Seurapaitapäivänä kaikkia kannustettiin pukemaan töihin, kouluun ja muihin menoihin oman seuran pelipaita, verkkarit tai fanipaita tai muuten vaan sonnustautumaan seuran väreihin.

Ohutkin korsi kekoon on kuitenkin tyhjää parempi.

Vireästä seuratoiminnasta voidaan olla maaseudulla aidosti ylpeitä. Monet asiat ovat näilläkin nurkilla viime vuosina muuttuneet ja esimerkiksi palvelut heikentyneet tai kadonneet kokonaan, mutta yhdessä tekemisen kulttuuri on selvinnyt murroksesta paremmin. Ei toki täysin ilman kolhuja, sillä vapaaehtoistoiminta vaatii aikaa, jota nykyihmisellä tuntuu olevan entistä vähemmän. Ohutkin korsi kekoon on kuitenkin tyhjää parempi. Myös perinteiset lajit, esimerkiksi hiihto ja yleisurheilu, ovat jääneet enemmän taka-alalle, kun palloilulajit vetävät lapsia ja nuoria entistä vahvemmin puoleensa.

Länsi-Saimaan seudulla omaa seurapaitapäivää voitaisiin viettää helposti laajemminkin kuin pelkästään urheilun tai liikunnan parissa. Seura-, järjestö- ja yhdistystoiminta on erittäin monipuolista aina metsästysseuroista ja martoista kyläyhdistyksiin sekä esimerkiksi yhteiskunnallisiin toimijoihin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

