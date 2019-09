LuPon E2-juniorit puhkuivat yhteen hiileen jääkiekon Kuuttiturnauksessa — poikien kaulaan pujotettiin sunnuntaina pronssimitalit

0

LuPon E2-juniorit osallistuivat viime viikonloppuna Lappeenrannan Kisapuistossa SaiPan järjestämään Kuuttiturnaukseen.

Turnaus oli LuPon joukkueelle hyvin nousujohteinen ja kotiintuomisina pojilla oli kaulassaan pronssimitalit.

Lauantain ensimmäisen pelin 6—2-tappio Kiekko-Vantaalle sisuunnutti luumäkeläiset voittamaan SaiPan toisessa pelissä 0—9. Lauantain kolmas peli Bluesia vastaan päättyi tasapeliin 6—6.

Sunnuntaina lupolaisten luistin kulki entistä liukkaammin ja pelit päättyivät voitokkaasti. LuPo kukisti KalPan maalein 0—3 ja Ketterän lopputuloksella 2—7. Pronssiottelussa LuPo voitti Ketterän toiseen otteeseen maalein 5—0.

Valmentaja Pauli Salmelan mukaan joukkueella on hyvä yhteishenki ja jokaisella on tahtoa pelata yhtenä joukkueena. Myös turnauksen järjestäjältä tuli palautetta LuPon joukkueen hyvästä tsempistä.

Joukkue on oppinut isolla kentällä pelaamisen todella nopeasti.

Valmennuksen mukaan on hieno tunne lähteä sarjaan joukkueella, joka taitaa työnteon kaukalossa ja osaavat käyttäytyä mallikkaasti pelireissuilla myös kaukalon ulkopuolella.

LuPon E2-joukkueessa pelaa tällä kaudella 17 pelaajaa. Viime kaudesta pelaajamäärä on vähentynyt muutamalla pelaajalla.

Kuuttiturnauksessa pelasivat vuonna 2008 ja 2009 syntyneiden ikäluokat E1 ja E2.

Turnaukseen osallistui yhteensä 24 peliryhmää ympäri eteläisen Suomen.

LuPon E2-joukkueen kauden 2019—20 sarjapelit alkavat kotiottelulla Taavetin jäähallissa lauantaina 5. lokakuuta.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.