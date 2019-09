Kannuskosken koulu on jälleen myynnissä

0

Kannuskosken entistä koulua kaupitellaan jälleen nettihuutokaupassa.

Luumäen kunta myy entistä koulu- ja päiväkotikiinteistöä, jossa on noin hehtaarin kokoisella tontilla kolme 1900-luvun alkupuolella rakennettua rakennusta. Kaksi rakennuksista lämpenee öljyllä.

Maanantaina kiinteistöstä oli jätetty neljä tarjousta, joista korkein oli 650 euroa. Huutokauppa päättyy 8. lokakuuta. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.

Myyntikierros on lajissaan toinen. Kunta kauppasi koulua nettihuutokaupassa myös vuosi sitten, jolloin korkein koulusta jätetty tarjous oli 19 000 euroa.

Tuolloin kunnanhallitus hylkäsi ostotarjouksen. Syynä oli mittavat alaskirjaukset, jotka kiinteistöstä olisi täytynyt tehdä kauppahinnalla. Kohteen tasearvo oli tuolloin noin 58 500 euroa, joten myynti olisi tuonut noin 39 500 euron miinuksen kunnan muutenkin alijäämäiseen tilinpäätökseen. Rakennuksen ylläpito rasittaa kunnan taloutta noin 20 000 eurolla vuodessa. Lisäksi kiinteistön poistoarvo on noin 6 000 euroa vuodessa.

Koulutoiminta kiinteistössä päättyi vuonna 2015.

