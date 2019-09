Asukkaat voivat kertoa joukkoliikenteen palvelutasosta

0

Joukkoliikenteen palvelutason määrittelytyö on käynnistetty Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) alueella.

Kaakkois-Suomen ely-keskus on alueellaan joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen.

Tavoitteena on päivittää vuonna 2016 alueelle tehty palvelutasomääritys vastaamaan nykytilannetta. Myös Luumäki kuuluu suunnittelualueeseen.

Verkkokyselyyn voi vastata

30. syyskuuta mennessä.

Työssä selvitetään edellisen palvelutasomäärittelyn toteutuminen, kuullaan kuntien näkemyksiä palvelutasotarpeesta ja rahoituksesta sekä määritetään uusi tavoitteellinen joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 2020—2024.

Suunnitelma sovitetaan yhteen alueen kaupunkien palvelutasosuunnitelmien kanssa.

Työ laaditaan vuorovaikutuksessa alueen kuntien kanssa kuluvan syksyn aikana.

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa joukkoliikenteen kehittämiseen vastaamalla verkkokyselyyn 30. syyskuuta mennessä. Kysely löytyy Kaakkois-Suomen ely-keskuksen verkkosivujen kautta ja siihen voi vastata anonyymisti.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

