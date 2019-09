Kolumni: Haukku jättää haavan

0

Kesälomat on lusittu ja koulu on hurahtanut vauhdilla käyntiin. Joidenkin kotiin kantautuu kotitehtävien lisäksi myös kasa murheita ja huolia. Kaikille koulun alku ei ole iloista aikaa. Ensimmäiset uutiset koulukiusaamisesta on taas luettu.

Puututaanko kiusaamiseen tarpeeksi? Nykyään kiusaaminen terminä on tuotu enemmän esille kuin ennen. Esimerkiksi monet julkisuuden henkilöt ovat jakaneet omat tarinansa kuulijoilleen. On luotu erilaisia kiusaamisen vastaisia ohjelmia, kuten KiVa-koulu, joka pyrkii ehkäisemään kiusaamista kouluissa.

Usein opettajat ja jopa rehtori puhuttelevat kiusaajaa, mutta läheskään aina se ei ole ongelman ratkaiseva tekijä.

Vakavimmissa tapauksissa voidaan pyytää jopa poliisi mukaan selvittelyyn. Tiesithän, että haukkuminen on myös kunnianloukkaamista, toisen puhelimen urkkiminen on salakatselua ja luvatta toiseen koskeminen on väkivaltaa? Ne täyttävät rikoksen tunnusmerkistön.

Vaatii uskallusta kertoa ja varsinkin olla kiusatun puolella,

mutta se on velvollisuutesi.

Kouluikäisenä lasten ja nuorten itsetunto on vasta kehittymässä. Tällöin muiden mielipiteillä on väliä. Jokainen haluaa olla se siisti tyyppi, jota katsotaan ylöspäin ja jonka kaverina kaikki viihtyisivät. Siihen pääsemiseksi ollaan valmiita tekemään mitä vaan. Niin väärältä kuin se kuulostaakin, toisen tekeminen naurunalaiseksi nostaa pilkkaajan arvostusta muiden silmissä. Valitettavasti samalla se satuttaa toista osapuolta pysyvästi.

Syrjiminen on pahimpia muotoja kiusata. On musertavaa nähdä joku istumassa yksin välitunnilla katsomassa muita hauskan pitäjiä ja toivomassa mukaan pääsyä. Tai kun ruokalassa ei ole ketään, kenelle jutella tai kenen kanssa jakaa päivän hauskimmat kömmähdykset. Me ihmiset olemme laumaeläimiä.

Nykyään kiusaaminen tulee mukaan kaikkialle sosiaalisen median kautta. Ilkeitä kommentteja on helppo lisätä kuvan alle ja vielä helpompaa on jättää joku ulkopuolelle ryhmäkeskusteluista.

Jossain sosiaalisen median kanavissa on myös mahdollisuus toimia anonyymisti, jolloin omaa nimeään ei tarvitse tahria. Toisen haukkuminen on helppoa, mutta kiusattuna olosta ei ole helppoa toipua.

Kiusaamiseen on aina puututtava. Vaatii uskallusta kertoa ja varsinkin olla kiusatun puolella, mutta se on velvollisuutesi! Toivottavasti jokaisella on lähipiirissä edes yksi ihminen, jonka puoleen kääntyä vaikeimmissakin tilanteissa. Kaikki ovat yhtä arvokkaita, eikä kukaan ansaitse kiusaamista.

ROOSA PARKKO

Kirjoittaja on Taavetin lukion opiskelija.

