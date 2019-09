Käsityölauantaissa tarjolla ideoita syksyn käsitöihin

0

Taitokeskus Luumäki viettää lauantaina perinteistä käsityölauantaita.

Tapahtumassa esitellään uusia ideoita syksyyn ja käsillä tekemiseen. Luvassa on esimerkiksi pirtanauhan kutomista ja avaimenperien valmistamista, esillä on myös muun muassa puhtaasta suomenlampaan villasta kehrättyä lankaa.

Taitokeskuksella on mahdollisuus myös tavata ohjaajia ja suunnitella heidän kanssaan käsitöiden tekemistä. Lisäksi esillä on myös Vuoden toimikas Nella Parkon töiden näyttely.

Käsityölauantaita vietetään 21. syyskuuta kello 10—13. osoitteessa Pajatie 7.

