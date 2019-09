Kolumni: Varauduthan tarkistamaan ikäni

0

Siinä se nyt on. Elämän ensimmäinen ikäkriisi, kun trippimittariin on kertymässä neljännesvuosisata.

Ympäristö nimittäin muistuttaa jatkuvasti, että ei tässä ihan nuoria enää olla. Joku voisi kysyä, mikä nuoruudessa sitten on niin hienoa, että sen menettämistä tarvitsee surra. Nykyajalle tyypillinen nuoruuden ihannointi onkin ihan oma hämmästelyn aiheensa.

Mutta silti. Missä vaiheessa jääkiekkoilijoista ja misseistä tuli niin nuoria? NHL:n jäillä viilettää jo tällä vuosituhannella syntyneitä pelaajia.

Toisaalta tämä on vasta alkua. Isäni kun on nähnyt niin Hannu, Sami kuin Kasperi Kapasenkin otteet kaukalossa. Ehkä neljännenkin polven Kapanen nähdään vielä kentällä. Siinä sitä on ikäkriisille sytykettä.

Jääkiekkoilijat ja missit eivät ole ainoita, jotka ovat nuorentuneet. Porukoissa parveilevat teinitkin ovat nimittäin alkaneet näyttää auttamatta lapsilta. Eikä yliopistollakaan näy pyörivän aikuisia vaan juuri ja juuri murrosiän ohittaneita nuoria — siis tästä näkökulmasta katsottuna.

Tytöttely on jo aikaa

sitten pistetty pannaan.

Kroppa vaikuttaa myös tietävän, että 25 vuoden ikä kolkuttaa ovella.

Aiemmin sitä ei ole kärsinyt minkäänlaisesta pakosta nousta ylös sen paremmin opiskelujen parissa istuttujen päivien kuin pitkien ajomatkojenkaan aikana.

Vaipuminen tuolille tukevaan etukumaraan on sopinut oikein hyvin, ja puhe siitä, kuinka istuminen tappaa, on tuntunut kaukaiselta.

Nykyisin ylös penkistä saa kuitenkin olla nousemassa tuon tuosta, sillä muuten olo on kuin katujyrän alle jääneellä.

Myös iltaunisuus on alkanut vaivata. Tämän huomaa erityisen hyvin viettäessä iltaa samanikäisten ystävien kanssa. Aamuviiden sijaan ryhdytään hammaspesulle yksissä tuumin jo kohta vuorokauden vaihtumisen jälkeen. Viimeistään.

Jos ikäkriisistä ei ole aiemmin kärsinyt, loistava tilaisuus sen kokemiseen tarjoutuu silloin tällöin kaupan kassalla.

Nykyisin alkoholia ostavan on pyydettävä todistamaan ikänsä, mikäli tämä myyjän arvion mukaan näyttää alle 30-vuotiaalta.

Toimintatapa on aiheuttanut koomisiakin tilanteita, kun vahvassa keski-iässä olevat ovat joutuneet täysin yllättäen kaivamaan papereita esille. Iän arvioiminen ulkonäön perusteella ei ole ihan helppoa.

Mutta entä silloin, kun henkilöllisyystodistusta ei kysytäkään, vaikka ikää on vielä reippaasti alle kolmenkympin? Silloin on huumori kaukana ja päivä pilalla.

Ongelman voi ratkaista siten, että esittelee papereitaan aina kysymättä tilanteissa, joissa vastapuolen niitä kuuluisi kysyä. Myyjä säästyy iän arvioimiselta ja asiakas mielipahalta.

Mielipahasta puheen ollen. Sen aiheuttajia tässä maailmassa riittää. Yksi niistä on tytöttely eli naisten kutsuminen tytöiksi, vaikka ikää olisi jo vähän enemmän. Tytöttely on jo ajat sitten pistetty pannaan. Sitä pidetään alistamisena ja merkkinä siitä, ettei naista nähdä vaikkapa pätevänä työntekijänä.

Sitä tytöttely varmasti joskus onkin. Itse olen kohdannut vain hyväntahtoista tytöksi kutsumista, josta en ole osannut mitenkään loukkaantua. Päinvastoin oikeastaan.

Tätä naista saa tytötellä. Vielä pitkään, kiitos.

TAIMI HAIMILA

Kirjoittaja on ESV-paikallismedioiden toimittaja.

