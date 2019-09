Meidän kesken: Vuoden 1974 ylioppilaat tutustuivat Kotkaniemeen — luokka vaalii yhteisöllisyyttä kokoontumalla Luumäellä viiden vuoden välein

0

Rehtorimme Antti Kari lakitti 1974 yhteensä 29 Taavetin lukion ylioppilasta. Olimme täynnä tulevaisuuden uskoa ja valmistauduimme jatko-opintoihimme. Olimme vapaat internetistä, somesta ja Facebookista, toisin sanoen normaaleja maalaiskunnan nuoria.

Opiskelu merkitsi muuttoa Luumäeltä, mikä oli monille ikkuna tulevaisuuteen. Ikäluokkamme oli onnekas siinä, että opintojen jälkeen useimmille avautui kokoaikaiset työsuhteet ja niiden myötä edellytykset perhe-elämälle.

Ikäluokkamme on saavuttanut pääosin eläköitymisvaiheen. Vaikka olemme eläneet aktiiviaikamme muualla, niin juuremme ovat Luumäellä. Sitä ovat vahvistaneet sukusiteet, Luumäen Lehti ja iän myötä kasvava kiinnostuksemme juuriimme. Luokkamme yhteisöllisyyttä olemme vaalineet tapaamisissamme viiden vuoden välein. Kohta tunnemme toisemme paremmin kuin lukiovaiheessa.

Jouko Nurmilaukas

Vietimme 45-vuotistapaamista tutustumalla Svinhufvudin kotiseutumuseoon ja sen saneeraukseen asiantuntevassa opastuksessa, ja sen jälkeen nautimme maittavan buffet-lounaan Salpa Hotellissa, jonka tunnemme Luumäen Motellina. Paikka on meille nuoruutemme menomesta Taavetin Kanuunan ja lavatanssipaikkojen Risulahti ja Välijoki ohella.

Aiemmissa tapaamisissa olemme tutustuneet koulukeskukseen lukioaikamme opettajien avustuksella. Tällä kertaa tilaisuuteemme osallistui kunnanjohtaja Anne Ukkonen. Hänen ytimekäs tilannekatsauksensa Luumäestä aktivoi keskusteluamme. Me nykyiset ja entiset luumäkeläiset kuuntelimme hartaasti ja koetimme puheenvuoroissamme kannustaa Annea ja kuntaa tulevaisuuspanostuksissa arvostaen kunnan pitkäjänteistä työtä koulutukseen ja sivistykseen. Tästä hyvä esimerkki on uudistunut Luumäen kirjasto, joka sijoittuu osin purettuun ja uudistuneeseen virastotaloon ’David Cityssä’.

Päätimme kokoontua seuraavan kerran vuonna 2024. Toivotimme osanottajille aktiivisia ja elinvoimaisia vuosia ja Annelle Luumäen kuntajohtajana menestystä toimissaan.

JOUKO NURMILAUKAS

Kirjoittaja on yksi Taavetin lukion vuoden 1974 ylioppilaista.

