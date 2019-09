Pääkirjoitus: Mediakriittisyyttä pitää opettaa

0

Kansainvälisen lukutaitopäivän jälkeen on luontevaa jatkaa keskustelua siitä, minkälainen on kykymme ymmärtää ja tulkita lukemaamme tai näkemäämme.

Mediakriittisyys on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan, sillä tiedonvälitys on mullistunut täysin sosiaalisen median myötä. Nykyisin kuka tahansa voi kertoa yleisölle mitä tahansa tekstein, kuvin ja videoin ilman vastuuta asian todenperäisyydestä, luotettavista lähteistä tai virheiden korjauksesta. Tosiasioiden ja mielipiteiden rajat hämärtyvät ja vahva tunnetila saatetaan tulkita virheellisesti faktana. Varsinainen asia hukkuu usein syvälle some-myrskyn silmään.

Tunnetila saatetaan

tulkita faktana.

Sanomalehtien Liiton tilaaman Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan luotettavuus on uutis- ja ajankohtaismedian tärkein ominaisuus, joka liitetään useimmiten painettuihin tai digitaalisiin sanomalehtiin. Sosiaalisen median kanavia, esimerkiksi Facebookia, YouTubea ja Twitteriä, ei sen sijaan luotettavina pidetä. Toki mainittuja kanavia on myös perinteisen median käytössä. Niillä julkaistaan kuitenkin sisältöä samojen periaatteiden mukaisesti kuin esimerkiksi paikallislehteäkin tehdään.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten ja varttuneemman aikuisväestön näkemyksiä ja kokemuksia. Kohderyhmälle on jo ehtinyt kehittynyt kyky arvioida saamaansa informaatiota kriittisesti.

Sen sijaan lasten ja alle täysi-ikäisten nuorten kohdalla tilanne on toinen ja juuri jälkipolville mediakriittisyyttä pitää tietoisesti opettaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.