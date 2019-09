Lukumummit ja lukuvaarit innostavat lukemaan

0

Luumäellä koulutetaan syyskuussa lukumummeja -ja vaareja toimimaan koulussa lasten kanssa.

Lukumummit ja -vaarit ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kymen piirin kouluttamia vapaaehtoisia aikuisia, jotka lukevat kouluilla lasten kanssa.

Seuraava koulutus järjestetään Luumäellä keskiviikkona 11. syyskuuta kello 17 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille eikä velvoita vielä osallistumaan toimintaan. Koulutuksessa kerrotaan myös muusta MLL:n Kymen piirin vapaaehtoistoiminnasta, kuten perhekummeista.

Lukumummi- ja vaaritoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Toiminta on suunnattu 2.—6.-luokkalaisille lapsille, jotka jo hallitsevat lukemisen alkeet.

Vapaaehtoisille tarjotaan koulutuksen lisäksi myös vertaistapaamisia ja tukea koko vapaaehtoisuuden ajan.

Kangasvarren ja Taavetin kouluissa on toiminut lukumummeja ja -vaareja jo yhden lukukauden ajan. Koulujen mukaan toiminta

on lähtenyt hyvin käyntiin.

Luumäen koulujen erityisopettajat Miia Hasunen ja Jaana Nalli toivottavat uudet lukumummit ja -vaarit mukaan koulunsa toimintaan. He ovat yhtä mieltä siitä, että toiminta on tärkeää ja kouluista löytyy lapsia, joille toiminnasta olisi apua.

Ilmoittautumiset koulutukseen: elisa.sandstrom-hovi@mll.fi tai puh. 040 750 4112.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

