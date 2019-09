Tulospörssi: Kurvilan Metsästysyhdistys oli voitokas Luumäen riistanhoitoyhdistyksen mestaruusammunnoissa

0

Luumäen Riistanhoitoyhdistyksen ampumamestaruuskilpailut ammuttiin Taavetin radalla 24. elokuuta. Kurvilan Metsästysyhdistys oli joukkuekisassa voitokas, sillä se sai haltuunsa Joken Maljan ja vei nimiinsä sekä hirven että trapin joukkuemestaruuden. Paras henkilökohtainen yhteistulos hirvessä ja trapissa oli Kurvilan Pertti Karhulla, 169 pistettä. Hirven paras oli Luumäen Metsästysseuran Viuhkolan edustaja Mikko Vanhalakka 88 pisteellä ja trapissa parhaan tuloksen ampui Munteen Metsästysseuran Petri Munne 22 pisteellä.

Trap, miehet: 1) Aapo Vanhalakka, Lms Viuhkola, 16 pistettä, 2) Mika Vierula, Kannuskosken Ms, 16, 3) Anssi Nurkka, Team Ahma, 14, 4) Atte Karhu, Lms Somerharju, 13, 5) Roope Hyypiä, Toikkalan Erä,13, 6) Antti Mönkkönen, Team Ahma, 12, 7) Mikko Vanhalakka, Lms Viuhkola, 12, 8) Topi Karhu, Kurvilan My, 11, 9) Anselmi Hakkarainen, Team Ahma, 11.

M50: 1) Petri Munne, Munteen ms, 22 pistettä, 2) Pertti Karhu, Kurvilan My, 21, 3) Jaakko Niemi, Lms Heikkilä, 19, 4) Jukka Sorvo, Lms Asemanseutu,19, 5) Veli-Pekka Karhu, Lms Somerharju, 1.

M60 ja M70: 1) Timo Kurvi, Kurvilan My, 19 pistettä, 3) Matti Kangaskolkka, Kurvilan My, 19, 3) Juhani Laari, Munteen Ms, 19, 4) Juhani Hämäläinen, Kurvilan M, 19, 5) Sampo Ronkanen, Kurvilan My, 17, 6) Esa Pekki, Lms Viuhkola, 13, 7) Heikki Sorsa, Kannuskosken Ms, 11, 8) Lasse Pienmunne, Munteen Ms, 10, 9) Harri Pienmunne, Munteen Ms,10, 10) Arto Vanhalakk, Lms Viuhkola, 10.

Trap, joukkue: 1) Kurvilan My, 55 pistettä (Matti Kangaskolkka, 19, Sampo Ronkane, 17 ja Juhani Hämäläinen, 19), 2) Munteen Ms 51 (Lasse Pienmunne, 10, Juhani Laari, 19 ja Petri Munne, 22), 3) Kurvilan My 51 (Pertti Karhu, 21, Timo Kurvi, 19

ja Topi Karhu 11), 4) Lms Viuhkola 41 (Aapo Vanhalakka, 16, Esa Pekki, 13 ja Mikko Vanhalakka, 12), 5) Team Ahma 37 (Anssi Nurkka, 14, Antti Mönkkönen, 12 ja Anselmi Hakkarainen, 11).

Hirvi, miehet: 1) Mikko Vanhalakka, Lms Viuhkola, 88 pistettä, 2) Atte Karhu, Lms Somerharju, 83, 3) Mika Vierula, Kannuskosken Ms, 78, 4) Antti Mönkkönen, Team Ahma, 75, 5) Joonas Hyypiä, Toikkalan Erä, 71, 6) Roope Hyypiä, Toikkalan Erä, 70, 7) Anssi Nurkka, Team Ahma, 64, 8) Anselmi Hakkarainen, Team Ahma, 58, 9) Vesa Hyypiä, Toikkalan Erä, 51, 10) Aapo Vanhalakka, Lms Viuhkola, 46.

M50: 1) Jukka Sorvo, Lms Asemanseutu, 84 pistettä, 2) Pertti Karhu, Kurvilan My, 82, 3) Petri Munne, Munteen Ms, 73, 4) Jaakko Niemi, Lms Heikkilä, 69, 5) Veli-Pekka Karhu, Lms Somerharju, 69.

M60 ja M70: 1) Timo Kurvi, Kurvilan My, 83 pistettä, 2) Kari Rantala, Kurvilan My, 74, 3) Matti Kangaskolkka, Kurvilan My, 70, 4) Heikki Sorsa, Kannuskosken Ms, 68, 5) Arto Vanhalakka, Lms Viuhkola, 58, 6) Harri Pienmunne, Munteen Ms, 56, 7) Lasse Pienmunne, Munteen Ms, 54, 8) Harri Hyypiä, Toikkalan Erä, 42, 9) Sampo Ronkanen, Kurvilan My, 35.

Naiset: 1) Mari Kilpiö, Kannuskosken Ms, 54 pistettä.

Hirvi joukkue ja Joken malja: 1) Kurvilan My 239 pistettä (Kari Rantala, 74, Pertti Karhu, 82 ja Timo Kurvi, 83), 2) Lms 216 (Atte Karhu, 83, Veli-Pekka Karhu, 69 ja Anssi Nurkka, 64), 3) Kannuskosken Ms 200 (Mika Vierula, 78, Heikki Sorsa 68 ja Mari Kilpiö, 54), 4) Lms Viuhjkola 192 (Mikko Vanhalakka, 88, Arto Vanhalakka, 58 ja Aapo Vanhalakka, 46), 5) Toikkalan Erä 192 (Joonas Hyypiä, 71, Roope Hyypiä, 70 ja Vesa Hyypiä, 51), 6) Munteen Ms 183 (Petri Munne, 73, Harri Pienmunne, 56 ja Lasse Pienmunne, 54).

Yhteistulos trap ja hirvi: 1) Pertti Karhu, Kurvilan My, 169 pistettä, 2) Petri Munne, Munteen ms, 161 3) Jukka Sorvo, Lms Asemanseutu, 160, 4) Timo Kurvi, Kurvilan My,

159, 5) Matti Kangaskolkka, Kurvilan My, 146, 6) Jaakko

Niemi, Lms Heikkilä, 145, 7) Mika Vierula, Kannuskosken Ms, 142, 8) Mikko Vanhalakka, Lms Viuhkola, 136, 9) Atte Karhu, Lms Somerharju, 135, 10) Antti Mönkkönen, Team Ahma, 123, 11) Roope Hyypiä, Toikkalan Erä, 122, 12) Anssi Nurkka, Team Ahma, 120, 13) Heikki Sorsa, Kannuskosken Ms, 112, 14) Sampo Ronkanen Kurvilan My, 103, 15) Anselmi Hakkarainen, Team Ahma, 102, 16) Arto Vanhalakka, Lms Viuhkola, 98, 17) Harri Pienmunne, Munteen Ms, 96, 18) Lasse Pienmunne, Munteen Ms, 94, 19) Veli-Pekka Karhu, Lms Somerharju, 73.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.