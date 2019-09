Viikon verkkokysely: Oletko diginatiivi — sujuuko sinulta digilaitteiden käyttö?

0

Tietokoneet, tabletit ja älykännykät ohjelmistoineen, sovelluksineen ja sosiaalisine medioineen ovat arkea. Ajatustenvaihto tuttavien kanssa sujuu tai sähköpostitse tai vaikkapa Whatsup-sovelluksessa ja suoriutuakseen laskunmaksusta on, jos ei aivan välttämätöntä, niin ainakin käytännöllistä osata käyttää verkkopankkia.

Sovellusten kautta voi lukea lehtiä, tehdä ja perua ajanvarauksia, shoppailla ja käyttää erilaisia viihdepalveluja.

Apuakin on tarjolla niille, joille digitekniikka on jäänyt vieraaksi. Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää syyskauden aikana tiistaisin Taavetissa maksuttomia Digi pintaan -työpajoja, joissa on mahdollisuus oppia perustaitoja laitteiden ja sovellusten käytöstä.

Miten sinä koet pärjääväsi digilaitteiden kanssa? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja jätä kommenttisi aiheesta.

Käytätkö digilaitteita sujuvasti? Kyllä.

Ei. Näytä tulokset