Pääkirjoitus: Nopeusvalvonta on perusteltua

0

Peltipoliisit ovat ehtymätön puheenaihe. Pettämätön mielipiteiden jakaja.

Poliisipartion ratsiaa sadatellaan harvoin yhtä painokkaasti. Useimmiten sitä pidetään vain positiivisena, että viranomaisilta löytyy edes epäsäännöllisesti resursseja irrotettavaksi myös kylille.

Automaattista nopeusvalvontaa on sen sijaan autoilijoiden mukaan yleensä joko liikaa tai liian vähän. Kamerat ovat myös turhan tarkkoja tai väärässä paikassa.

Kamerat ovat myös turhan tarkkoja

tai väärässä paikassa.

Viime viikolla kerrottiin, että valtatielle 26 tulee automaattipisteitä ajonopeuksien valvontaan. Asennustyöt alkoivat maanantaina. Tolpista neljä sijoittuu Luumäen puolelle. Valtatie 26 on uudesta päällysteestä ja ohituskaistoista huolimatta edelleen riskialtis niin ajoneuvoliikenteelle kuin jalankulkijoille ja pyöräilijöillekin. Raskasta liikennettä on poikkeuksellisen paljon eikä tien geometriaa pääse pakoon.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ely) muistutettiin kesällä, että kunnilla ja valtiolla on liian vähän resursseja liikenneympäristön kehittämiseen. Rakentamalla turvallisuutta pystytään siis parantamaan erittäin hitaasti, mikä korostaa liikennekäyttäytymisen kehittämisen tärkeyttä.

Lopulta kyse on siis myös asennekasvatuksesta. Mikäli nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä noudatettaisiin poikkeuksetta, ei tien päälle tarvittaisi minkäänlaista valvontaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.