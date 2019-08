Asumisen turvallisuuteen liittyvä messutapahtuma täyttää Joukolan keskiviikkopäiväksi

0

Taavetissa järjestetään keskiviikkona 28. elokuuta Kotona asumisen turvallisuus -messut, joilla on tarjolla runsaasti tietoa ikääntyvien ihmisten asumisen turvallisuudesta. Messut pidetään seuratalo Joukolassa kello 11—15.

Messuilla tarjoutuu mahdolliosuus tutustua erilaisten palveluiden tarjoajiin ja oppia tapaturmien ennaltaehkäisyä.

Päivän ohjelma alkaa kello 11, jolloin turvallisuuden kehittämisestä kotona kertovat projektipäälliköt Kristiina Kapulainen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote) ja Heidi Huuskonen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Kello 11.15 ääneen pääsee pelastusylitarkastaja Jari Lepistö sisäministeriön pelastusosastolta. Hänen aiheenaan ovat pelastustoimen palvelut ja onnettomuuksien ehkäisy kotona.

Kello 12 turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta vetää testin oman asumisen turvallisuuden arviointiin.

Aamupäivän ohjelman päättää kello 12.15 Eksoten projektipäällikkö Anna Behm, joka kertoo Eksoten erilaisista tavoista järjestää palveluja kotiin.

Kahvitauon jälkeen kello 13 Tuija Valjakka Etelä-Karjalan martoista kertoo marttatoiminnasta, ikääntymisestä ja kotivarasta. Kello 13.30 on Eksoten fysioterapeutti ja osteoporoosiohjaaja Pirjo Hulkkosen vuoro kertoa kaatumisen ja murtumien ehkäisystä sekä luustoterveydestä.

Päivä päättyy paneeliin, jonka aiheena on onnellinen asuminen. Panelisteina ovat Eksoten ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Minna Piirainen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palomestari Lasse Vallentin, Piia Mälkiä Eksotelta, Tuija Valjakka martoista sekä Luumäen seurakunnan kappalainen Raija Henttonen.

Näyttelypisteisiin voi tutustua koko päivän ajan kello 15 asti. Tilaisuudessa on kävijöille maksuton kahvitarjoilu.

