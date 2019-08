Haminantielle tulee automaattinen nopeudenvalvonta—neljä pistettä sijoittuu Luumäelle

0

Haminantien eli valtatie 26:n nopeuksia valvotaan jatkossa automaattisesti. Tielle asennetaan syksyn aikana 12 nopeuksien automaattivalvontapistettä Taavetin ja Haminan välille.

Peltipoliisit sijoitetaan onnettomuuksien kannalta riskialttiisiin paikkoihin tiellä ja sijoittelu on suunniteltu yhteistyössä Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja poliisin kanssa. Valvontapisteet sijoittuvat joko alhaisemmille nopeusrajoitusalueille asutuksen ja liittymien läheisyyteen ja muuten haasteellisiin kohtiin.

Luumäen puolelle nopeusvalvontapisteitä tulee neljä kappaletta ja ne sijoittuvat Taavettiin ja Heimalaan.

Itse rakentaminen käynnistyy sähkötöillä ja levikkeiden rakentamisella elokuun lopussa. Laitekotelot ja pylväät saapuvat syyskuun lopussa, minkä jälkeen ne asennetaan maastoon.

Automaattivalvonnan syynä on tien haasteellinen geometria mutkineen ja mäkineen. Tie myös kulkee useamman asutuskeskittymän läpi, ja ohitusmahdollisuudet ovat vähäisiä lukuunottamatta kahta ohituskaistaa. Vähäiset ohitusmahdollisuudet näkyvät tiellä ylinopeuksina ja riskiohituksina.

Tie on myös merkittävä kuljetusreitti raskaalle liikenteelle Hamina-Kotka sataman ja Nuijamaan ja Imatra raja-asemien kautta kulkevan liikenteen takia. Vaikka liikennemäärä on pääteiden keskimääräistä liikennemäärää alempi, on raskaan liikenteen osuus tiellä poikkeuksellisen suuri. Arkisin tiellä kulkee 1 900—4 800 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan kaluston osuus on 15—32 prosenttia.

Vuosien 2014—2018 aikana valtatiellä 26 on sattunut 78 onnettomuusrekisteriin kirjattua liikenneonnettomuutta. Näistä yksi johti kuolemaan ja kolmetoista loukkaantumiseen. Alkuvuoden 2019 aikana tiellä on sattunut yhteensä kuusi poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista kaksi johti loukkaantumiseen.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

