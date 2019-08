Kolumni: Turvallisuuden tunne, onko sitä?

0

Keväällä tuli uutinen, että Lappeenranta on Suomen turvallisin kaupunki. Entä Luumäki? Ainakin poliisin tekemän katuturvallisuusindeksin perusteella voi sanoa, että Luumäki on kaksi kertaa turvallisempi kuin Lappeenranta.

Katuturvallisuusindeksi kuvastaa ihmisten häiriökäyttäytymistä. Siihen on huomioitu muun muassa pahoinpitelyjä, ryöstöjä ja vahingontekoja. Pitkäaikaisten tilastojen valossa katuturvallisuus on parantunut koko Suomessa lähes koko tämän vuosikymmenen ajan. Hyvä niin, vaikka indeksi ei aivan koko totuus olekaan.

Tutkimus tietysti vaikuttaa meidän kaikkien turvallisuuden tunteeseen, vaikka Luumäen nimismiespiiri ja omat poliisit katosivat jo kauan sitten. Kun ne olivat olemassa, Luumäen Lehti sai omilta poliiseilta kertoakseen paikallisesta rötöstelystä, mökkimurroista, rattijuopumuksista ja muista kolttosista. Ei niistä enää kerrota kuin harvoin — mutta eivät ne ole mihinkään kadonneet. Poliisitkin ovat vähentyneet.

Maan sisäinen turvallisuus kuuluu sisäministeriölle. Sen viime kesänä aloittanut kansliapäällikkö Ilkka Salmi sanoi hiljattain ilmestyneessä Maanpuolustus-lehdessä, että turvallisuuden tunteen täytyy säilyä korkeana Suomessa. Linjaus on keskeisenä tekijänä sisäministeriön strategiatyössä, jonka hyväksyminen on uuden sisäministerin Maria Ohisalon (vihr.) vallassa.

Onneksi itsellinen Luumäki

osaa pitää huolta asioistaan.

Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa paljon se, miten poliisi näkyy kylällä. Kyllä heitä on Taavetissa ja Jurvalassa käynytkin, kiitos siitä, mutta isossa kuvassa poliisien määrä on huolestuttavan alhainen. Väkilukuun suhteutettuna erittäin alhainen eurooppalaisesti ja globaalisti vertailtuna, sanoo Salmi.

Onneksi virkapoliisien määrän lisäystä kuitenkin 300:lla on lupailtu hallitusvaihdoksen myötä. Viime hallituskaudella kesken jäänyt reservipoliisihanke saanee myös jatkoa.

Pienen Luumäen turvallisuushuolet ovat aika pieniä, vaikka kenenkään ihmisen turvattomuuden tunteita ei pidä vähätellä. Onneksi itsellinen Luumäki osaa pitää ääntä asioistaan, kuten kävi 2015 kunnanvaltuuston pannessa hanttiin mahdollisen pakolaisten vastaanottokeskuksen sijoittamisesta kuntaan. Tuolloin Suomeen tuli yllättäen 32 000 pakolaista, ja se herätti ristiriitaisia tunteita monien mielissä myös Luumäellä.

Turvallisuuden ja myös sen tunteen takaamiseksi tarvitaan perusteltua työtä niin kunta-, maakunta- kuin valtakuntatasolla. Siinä on esivallalla tekemistä.

Ehkäpä helmikuussa Luumäellä vieraillut Parikkalan kunnanjohtaja, evp rajaeversti Vesa Huuskonen ei suotta vaatinut parempaa resurssointia poliisin, rajavartiolaitoksen ja ulkomaalaisviraston toimintaan.

JUHANI PARTANEN

Kirjoittaja on Luumäen Lehden entinen päätoimittaja.

