Pääkirjoitus: Palokuntahenki hyvässä nosteessa

Vapaaehtoisuuteen perustuvat palokunnat kamppailevat jäsenpulan kanssa ja moni VPK on joutunut lakkauttamaan toimintansa. Sivutoimisiin palokuntiinkaan ei ole jonoa. Luumäellä sivutoimisten palomiesten puute ei ole kärjistynyt äärimmilleen ja yksiköt on saatu tarvittaessa liikkeelle, mutta palokuntalaisista on silti ollut hienoista pulaa.

Liekö uuden paloaseman nostattamaa innostusta, mutta tällä hetkellä Luumäen palokunnan yksiköiden henkilöstötilanne on erinomainen. Uudella paloasemalla enää yksi varustekaappi ammottaa tyhjänä ja Jurvalan yksikön vahvuus on täysi. Palomestari Lasse Vallentin näkisi toki mieluusti viimeisenkin kaapin täynnä, mutta sanoo olevansa tilanteeseen erittäin tyytyväinen.

Vaikka pelastuslaitoksen yksiköt liikkuvat yli kuntarajojen, on äärimmäisen tärkeää, että paikkakunnalta löytyy oma, vankalla osaamisella ja paikallistuntemuksella varustettu palokunta, joka saadaan nopeasti paikalle sinne, missä tapahtuu ikäviä. Luumäen palomiehet ja -naiset ovat vahvasti kouluttautuneita — pelastuslaitoksen luokituksessa kummatkin yksiköt voidaan hälyttää vesisukellusta lukuunottamatta kaikkiin tehtäviin.

Sitoutuneet pelastajat lähtevät hälytyksille kesken perhe-elämän ja muiden harrastusten, joskus töidenkin, vuorokauden ajasta riippumatta. On vaikea keksiä ylevämpää tai vaativampaa vapaa-ajan toimintaa kuin henkien ja omaisuuden turvaaminen. Toivottavasti palokuntatyön noste jatkuu pitkälle tulevaisuuteen.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

