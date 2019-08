Viikon luontoääni: Pääsky viihtyy räystään alla

0

Luumäen maaseutumaisema ja sen yllä lentävät räystäspääskyt kuuluvat yhteen. Pääskyt kertovat kotieläimistä, laitumista ja rikkaasta hyönteiskannasta, josta on monenlaista hyötyä niin ihmisille kuin linnuillekin. Toisaalta pääskyt pitävät navettakärpäset kurissa.

Etelä-Karjalan räystäspääskyt ovat vähentyneet. Yksi syy on kotieläintilojen määrän lasku, toinen hyönteissyöjälintujen yleinen taantuminen. Räystäspääskyillä on myös taajamakantoja, mutta suuri osa pesistä sijaitsee maatilojen räystäiden alla.

Pääskylle voi tarjota

uusia asumisratkaisuja.

Räystäspääsky on yhdyskuntalintu, joka voi hävitä pihapiiristä kerralla tai pikkuhiljaa. Lajin katoamista voi hidastaa tarjoamalla sille muodikkaasti uusia asumisratkaisuja. Huopatossumateriaalista tehty pesä on suosittu sen lämpöominaisuuksien vuoksi.

Räystäspääsky muuraa pesänsä seinään ja kattoon kiinni. Pesän putoaminen uhkaa, jos sillä ei ole alatukea ja pesämateriaalia on liian vähän. Kuiva alkukesä ja saven puute haittaavat pääskyjen muuraustöitä.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@luumaenlehti.fi

Räystäspääsky on viikon 33 luontoääni Yleisradiossa.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.