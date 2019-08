Puulastissa ollut rekka savusi ja liekehti Kuutostiellä — Kouvolan suunnasta tuleva liikenne ohjataan toistaiseksi Taavetin keskustan kautta

0

Puulastissa ollut täysperävaunuyhdistelmä alkoi savuta ja liekehtiä Kuutostiellä tänään aamupäivällä. Tilanteen havaitsi Luumäen palokunta, joka oli samaan aikaan matkalla sammuttamaan Pajarin kylän kohdalla Kuutostiellä syttynyttä maastopaloa. Rekka ja tuleen syttynyt puukuorma on saatu sammutettua ja rekan lastia puretaan parhaillaan toiseen ajoneuvoon. Ylipalomies Anssi Mänttärin mukaan rekka on tarkoitus hinata piakkoin pois tieltä rekkaparkkiin.

Tapahtumapaikka on Lappeenrantaan menevillä kaistoilla Taavetista Kouvolan suuntaan suurin piirtein Taavetin jäähallin kohdalla. Kouvolan suunnasta tulevalle liikenteelle on ollut onnettomuuspaikalla käytössä vain yksi kaista ja liikenne on ohjattu kulkemaan Taavetin keskustan kautta. Mänttäri arvioi hieman kello 13:n jälkeen, että rekan tyhjennystöissä kuluu vielä ainakin puoli tuntia, minkä jälkeen liikenne palautuu normaaliksi.

Palon syyksi arvioidaan laakerivikaa, jonka seurauksena rekan vetoauton neljä rengasta paloi rajusti. Kuumuus sytytti myös perävaunun etuosan puulastin.

— Sammuttamisessa oli melkoinen työ, kun vettä oli saatava puiden väliin, Mänttäri sanoo.

Pajarin lähistön maastopalo sai ensiarvion mukaan luultavasti alkunsa samasta tapahtumaketjusta. Maastoa sammuttamaan lähteneet Kymenlaakson pelastuslaitoksen yksilöt löysivät paikalta sinertävää metallia, joka saattaa olla peräisin palaneen auton laakerista.

