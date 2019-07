Palokunta sai oman veneen Jurvalaan — tähän asti vesistötehtäviin on tarvittu lainavenettä

0

Luumäen palokunnan Jurvalan yksikkö on saanut Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kalustolisäyksenä oman veneen. Palomestari Lasse Vallentinin mukaan keskikokoinen Buster-merkkinen vene nopeuttaa huomattavasti vesillä tapahtuville hälytystehtäville lähtemistä. Tähän asti vene on täytynyt saada lainaksi joko Luumäen yksiköltä Taavetista tai Lemiltä.

Jurvalan yksiköllä on ollut tänä kesänä jo kolme tehtävää, joissa on tarvittu venettä. Palokunta on hakenut saaresta ensivastepotilaan, sammuttanut salaman sytyttämän rakennuspalon ja auttanut veneonnettomuudessa, jossa toinen veneistä jäi pyörimään Kivijärven selälle.

Veneelle ei ole vielä omaa paikkaa Jurvalan venelaiturissa, sillä laituripaikat ovat varattuja ja niihin on jonoa.

— Nyt se on vielä lainapaikalla, kun paikan haltijan oma vene on korjattavana, Vallentin kertoo.

SOILE TANKKA

