Kolumni: Närkästyksen syvä ulottuvuus

0

Johan pomppasi. Meinaan, sain sähköpostia.

Minua lähestyttiin otsikolla ”Viisi asiaa, jotka varmistavat mökillä viihtymisen — oletko varustautunut mökkireissuun oikein?”.

Ja lukemaan. Mitä mökille kannattaa varata mukaan, jotta lomailu sujuu mahdollisimman saumattomasti?

1. Varavirtalähde, 2. Bluetooth-kaiutin, 3. Tabletti ja striimauspalvelu, 4. Lauta- tai seurapeli, 5. Ulkoilmapeli.

Meuhaamistahan moinen lista sai aikaiseksi. Jaa että kaiutin, tabletti ja striimauspal-

velu.

Ei, kuulkaa. Ei sitä noin mökkeillä.

Mökillä lojutaan riippumatossa ja luetaan sitä nukkuma-aitasta löytynyttä kellertynyttä pokkaria 1950-luvulta. Hakataan halkoja ja hätistellään hyttysiä. Tehdään saunaan uudet lauteet. Timpurin tasosta riippuen toisella kertaa voi jo onnistua.

Suunnitellaan tulevaa to do -listaa, joka revitään sunnuntaina ennen loman loppua ja poltetaan paperiroskien kanssa takassa.

Mutta että suoratoistopalvelusta sarjaa toisensa perään. Ei.

Kun suuri moraalinen närkästys laantui, tarkastelin uudelleen sähköpostia.

Lähettäjänä mainostoimisto. Sivujensa mukaan valmentava viestintätoimisto ja viestinnän palvelumuotoilun pioneeri, joka tekee asiakkaistaan kiinnostavia.

Mainostoimiston asiakkaana liike, joka haluaa olla suomalaisten ensisijainen elektroniikkatuotekauppias. Valikoimissa on yli 170 000 tuotetta.

Sangen järkeenkäyvä mökkilistaus siis tässä kontekstissa.

Ei sitä noin mökkeillä.

Ja tähän me haksahdamme taajaan.

Joku kirjoittaa jotain. Yleensä eri sosiaalisen median kanaviin. Mahdollisimman raflaavasti, luonnollisesti. Aihealue voi olla mitä vain.

Omassa kuplassani vaikkapa termit ilmastonmuutos, matu, metsähakkuut, koirien sadetakit, tekoripsien pidennys tai oikeaoppinen suuntavilkun käyttö.

Pian on huutokuoro valmis. Yksi närkästyy. Tulkitsee kirjaimellisesti, sarkasmi kun on vaikea laji. Toinen lyö lisää löylyä ihan vain tylsyyttään. Kolmas trollaa aivan tarkoituksella.

Alkuperäinen asia peittyy epämääräisen, sinne tänne polveilevan mölyn alle ja kas: kasassa on ehta väärinymmärrysten, mielensäpahoitusten ja tympeän nihkeyden kollaasi, joka saa fantasioimaan sen taskussa kulkevan älylaitteen loppusijoittamista katiskaan järvenpohjaan.

Paitsi että siitäkin pitäisi tehdä postaus someen. Saada kuulla että ei, ei sitä kännykkää saa veteen heittää. Muovi, raskasmetallit ja saastutus.

On se hyvä, ettei ole mökkiä. Olisi se vaikeaa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

Kirjoittaja on Luumäen Lehden toimittaja.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.