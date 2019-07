Aku Louhimies lähtee toteuttamaan suurelokuvaa Ilkka Remeksen kirjasta — luumäkeläislähtöinen dekkaristi on 2000-luvun myydyin kotimainen kirjailija

0

Elokuvaohjaaja Aku Louhimies valmistelee kansainvälistä suurelokuvaa, joka pohjautuu Ilkka Remeksen romaaniin Jäätyvä helvetti. Teos oli ilmestymisvuotensa 2015 myydyin kotimainen kaunokirja ja dekkaristi on 2000-luvun myydyin suomalainen kirjailija. Remeksen nimimerkin taakse kätkeytyy luumäkeläislähtöinen Petri Pykälä.

Jäätyvä helvetti kertoo kuinka tavallisten suomalaisten arki muuttuu kamppailuksi olemassaolosta, kun kyberiskut katkaisevat paukkupakkasilla sähköt ja viestiyhteydet koko maasta.

— Olen innoissani siitä, että olemme saaneet Jäätyvän helvetin etenemään kohti valkokangasta nimenomaan kansainvälisenä hankkeena, kirjailija sanoo WSOY:n tiedotteessa.

— Sen teemat ovat tulleet kaikkialla yhä ajankohtaisemmiksi. Haavoittuvaan tekniikkaan perustuvat yhteiskunnat ovat äärimmäisen alttiita ulkopuoliselle vaikuttamiselle. Olen erityisen iloinen siitä, että hankkeeseen tarttui Aku Louhimies, jolla on kokemusta kansallisen olemassaolon mittaluokkaa koskevan selviytymistaistelun toteutuksesta.

Louhimiehen mukaan kansanvälistä elokuvaa on valmisteltu jo useamman vuoden ajan ja käsikirjoitus valmistui alkukesästä.

— Kyseessä on suurhanke, jonka järjestelyissä menee toki vielä aikaa. On mahtavaa saada tehdä yhteistyötä Ilkka Remeksen kanssa. Aihe on ajankohtainen. Kyberturvallisuus ja hybridiuhat luovat mielenkiintoisen ympäristön tälle humaanille ja modernille tarinalle, Louhimies sanoo tiedotteessa.

Louhimiehen viimeisin kotimainen suurelokuva on Tuntematon sotilas, joka sai elokuvateattereissa Suomessa yli miljoona katsojaa. Tuntematon sotilas on katsotuin suomalainen elokuva yli 50 vuoteen.

