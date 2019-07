Uusi K-kauppias aloittaa kahden viikon kuluttua Taavetissa

0

Taavetin K-marketin uutena kauppiaana aloittaa lappeenrantalainen Petteri Tiilikainen. Hänen ensimmäinen virallinen työpäivänsä Taavetissa on 8. elokuuta.

Tiilikainen on 45-vuotias ja hänen perheeseensä kuuluvat vaimo ja kolme lasta. Hän on tehnyt pitkän uran vaatekaupan toimialalla työskentelemällä Dressmann Oy:n palveluksessa 17 vuoden ajan. Hän on toiminut viimeksi myymäläpäällikkönä yhtiön Lappeenrannan myymälässä.

Ruokakaupan toimialalle Tiilikainen kertoo suuntautuneensa omasta kiinnostuksestaan ruokaa ja ruuanvalmistusta kohtaan.

— Minä olen perheessämme se, joka huolehtii ruuanlaitosta, hän toteaa.

Tiilikainen kertoo olevansa innostunut kauppiaan työstä, jonka hän kuvailee olevan nopeatempoista, asiakaslähtöistä ja ihmisläheistä.

Uusi kauppias on paikalla perjantaina 26. heinäkuuta pidettävässä nykyisen kauppiaan Hermanni Natusen lähtiäistapahtumassa. Natunen siirtyy K-supermarket Arabian kauppiaaksi Helsinkiin.

