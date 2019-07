Hilkka Suoanttila on ollut mukana taistelemassa Kotkaniemi-museon puolesta kunnan luottamushenkilönä ja sen jälkeen vielä sen ylläpitämisestä museon toiminnasta vastaavan Kotkaniemi-säätiön puheenjohtajana. Kun museo on nyt avattu entisöitynä ja sen toiminta on turvattu taloudellisesti ainakin lähivuosiksi, Suoanttila katsoi ajan olevan sopiva vetäytyä säätiön hallituksesta ja saattaa pitkään suunniteltu teos paikan värikkäistä vaiheista valmiiksi. (Kuva: Soile Tankka)