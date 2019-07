Kirkonmäellä käy kauppa kesäasukkaiden kirkkopyhänä

0

Kylämarkkinat pyörähtää käyntiin sunnuntaina 21. heinäkuuta kesäasukkaiden kirkkopyhän yhteydessä Luumäen kirkonmäellä. Kaupankäynti alkaa heti kirkonmenojen päätyttyä noin kello 11.30.

Jo viidettätoista kertaa järjestettävillä markkinoilla on runsaasti paikallisia kauppiaita tuotteineen. Seurakuntataloon pystytetään päivän ajaksi käsityönäyttely ja martat pitävät kahvilaa saman katon alla. Lapsille on tarjolla viihdykettä markkinahumun lomassa muun muassa keppihevosradalla. Isompaan nälkään on myynnissä rokkaa ja makeannälkää lievittänee vaikkapa hattara.

