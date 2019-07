Uusi paloasema luovutettiin kunnalle yleisö pääsee tutustumaan tiloihin marraskuussa Päivä paloasemalla -tapahtumassa

0

Luumäen uusi paloasema Taavetin Linnalantiellä luovutettiin viime perjantaina tilaajalle eli Luumäen kunnalle. Paloasema on muuten valmis, mutta siellä on tehty vielä pieniä sähkö- ja putkitöitä.

— Hälytinlaitteistojen asennukset ovat vasta alkamassa ja tietysti on tärkeää saada myös atk-verkko kuntoon ennen kuin otamme tilat käyttöön, palomestari Lasse Vallentin kertoo.

Luumäen palokunta ryhtyy hiljalleen muuttotöihin.

— Alamme siirtää sellaista tavaraa, jota ei tarvita operatiivisessa toiminnassa, Vallentin tarkentaa.

Ajoneuvopaikkoja tulee pelastuslaitoksen käyttöön viisi kappaletta, joista yksi toimii pesupaikkana. Autot on tarkoitus siirtää uusiin talleihinsa muutaman viikon kuluttua.

Rakennuksen kerrosala on 1 187 neliömetriä, josta noin 148 neliötä vuokrataan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ensihoitoyksikön käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2 743 000 euroa, johon avustuksia on myönnetty noin 260 000 euron arvosta.

Paloaseman kutsuvieraille tarkoitettu vihkiäistilaisuus pidetään syyskuun lopulla ja yleisölle uutta asemaa esitellään 23. marraskuuta Päivä paloasemalla -tapahtuman yhteydessä.

