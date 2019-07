Oletko kiinnostunut Luumäen kesän tapahtuma-annista?

0

Kesä on puolivälissä ja Luumäellä on jo ehditty nauttia monenlaisista kesätapahtumista. Tahti vain kiihtyy ja esimerkiksi 20.—21. heinäkuuta luvassa on monipuolinen kattaus harrasteajoneuvoja East Meetingin ja PappaTuna Meetin merkeissä, kulttuuria Taavetin Teatteripäivissä, urheilua LuPon kotiottelussa ja mukavia kylätapahtumia Kirkonkylän kylämarkkinoilla sekä Kannuskoski-päivässä. Seuraavassa viikonvaihteessa on Viuhkolan kylän vuoro juhlia.

Oletko sinä kiinnostunut paikallisista kesätapahtumista? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja kerro kommentissasi, mikä on erityisesti mieleesi, tai mitä vielä kaipaisit lisäksi Luumäen kesään.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Kiinnostavatko kesän tapahtumat? Kyllä.

Ei. Näytä tulokset