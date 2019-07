Luumäkeläisille tuttu The Voice of Finland -tähti Roberto Brandão julkaisi äänitteen

0

Luumäellä pitkään perheineen asunut, sittemmin Espooseen muuttanut Roberto Brandão on julkaissut uuden äänitteen nimeltä You Know The Way. Brandão tuli suurelle yleisölle tutuksi Nelosen The Voice of Finland -ohjelmasta, jossa hän ylsi vuoden 2018 tuotantojaksolla aina finaalipaikkaan asti. Hän oli mukana tänä vuonna menehtyneen Yö-yhtyeen laulaja Olli Lindholmin tiimissä.

Brasilialaislähtöinen Brandão on valinnut äänitteelleen kappaleita, jotka ovat koskettaneet häntä jossain elämänvaiheessa ja tuoneet hetkeen lohtua. Kappaleen What a wonderful land hän omistaa edesmenneelle tähtivalmentajalleen.

Brandão on pastori ja hän perusti Luumäelle Sadonkorjuuseurakunnan.

Äänitteen tuottajana on toiminut Markus Vainiomäki, joka on ollut mukana myös muun muassa Nina Åströmin levytuotannossa.

SOILE TANKKA

soile.tankka@gmail.com

