Kolumni: Senioritanssi musiikkiliikuntana

0

Toukokuinen päivä oli kauneimmillaan, kun lavakausi avattiin Risulahden tanssilavalla. Jo perinteisesti se aloitettiin senioritanssituokiolla, tanssiryhmämme Vireät oli valmiina opastamaan harrastuksesta kiinnostuneita. Saimme komean piirin syntymään ja olimme ilahtuneita, kun miehiäkin uskaltautui mukaan.

Senioritanssi rantautui Suomeen 1979 jo edesmenneen Margareta Grigorgoffin tuomana Saksasta. Ikäinstituutti aloitti ohjaajakouluksen 1985. Kun senioritanssia alettiin levittää ja juurruttaa Suomeen, 14 kuntaa vastasi haasteeseen ja muun muassa Luumäki oli ensimmäisten kuntien joukossa.

Paras resepti aivojen

terveyteen on yhdistelmä

liikuntaa ja aivojumppaa.

Senioritanssi on tehokas liikuntamuoto muun liikunnan lisäksi toimintakyvyn ylläpitäjänä. Hyvä toimintakyky merkitsee itsenäisyyttä ja ja mahdollisuutta hallita omaa elämää.

Tasapainokyky ja liikkumisvarmuus heikkenevät vähentyneen liikunnan ja iän myötä.

Yksi parhaita lajeja tasapainoharjoitteluun on senioritanssi. Se sisältää paljon elementtejä, joiden ansiosta liikkeiden koordinaatio, liikesujuvuus ja tasapaino paranevat, myös jalkojen lihasvoima lisääntyy. Liikesuunnan muutokset ja rytmin vaihtelut harjoittavat hermoston, lihaksiston ja eri aistikanavien yhteistyötä. Paras resepti aivojen terveyteen on yhdistelmä liikuntaa ja aivojumppaa.

Parhaimmillaan liikunta, aivotyöskentely ja sosiaalisuus yhdistyvät tanssissa.

Musiikkiliikunnassa musiikki ja liike yhdistyvät kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi, jossa omalla eläytymisellä ja ilmaisulla on olennainen merkitys, mieli ja keho virkistyvät.

Eläkeliiton Luumäen yhdistys on ylläpitänyt harrastusta lähes 25 vuotta, uusia ohjaajia on koulutettu, joten jatkuvuus on taattu. Ryhmään osallistuminen ei vaadi entistä tanssitaitoa, jokainen koreografia opetellaan askel askeleelta.

Harrastus jatkuu taas syksyllä Eläkeyhdistyksen aloittaessa syyskautensa ja se sopii kaikille iästä riippumatta.

Odotamme ilolla uusia tanssin harrastajia mukaan!

MARGIT NIKKILÄ

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja senioritanssin ohjaaja.

