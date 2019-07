Pääkirjoitus: Jäte löytää helposti oikeaan paikkaan

0

Paikallislehdet saavat säännöllisin väliajoin — erityisesti kesäisin — yhteydenottoja ylitsepursuavista tai muuten siivottomista jätekeräyspaikoista.

Hiljattain säiliöt ovat tulvineet lukijahavaintojen mukaan pahasti yli äyräidensä esimerkiksi aluekeräyspisteellä Luumäellä ja ekopisteellä Savitaipaleella.

Valistuksen ja kiitettävästi levinneen keräyspisteverkoston myötä suomalaiset ovat yhä innokkaampia kierrättäjiä ja jätteiden lajittelijoita. Ne ajat ovat kaukana takana, kun kesämökin kotitalousjätteet haudattiin kaikessa hiljaisuudessa lähimetsään. Luontoäitiä haluaa enää vain harva tietoisesti rasittaa.

Säiliöt on tyhjennettävä

riittävän usein.

Jäteyhtiöillä on luonnollisesti vastuunsa siinä, että keräyspisteiden kapasiteetti riittää. Säiliöt on tyhjennettävä riittävän usein ja huomiota pitää kiinnittää ruuhkahuippuihin. Erityisesti tämä korostuu nimenomaan kesällä ja aluekeräyspisteillä, joiden käyttö on maksullista.

Jätepisteiden käyttäjät voivat myös terävöittää toimintaansa. Samalla paikalla, missä on ylitäysi pahvinkeräyssäiliö, näkyy myös sinne kuulumaton ikkuna karmeineen ja hiukan kauempana eksynyt astianpesukone. Onpa joskus kuivajäteastiaan nojannut vanha kiuas ja muutakin sekalaista peltiromua. Pisteille viedään edelleen niille kuulumatonta jätettä.

Jätepisteiden käytettävyys ja siisteys ovat yhteispeliä. Kun jätteet viedään kerralla oikeaan paikkaan, säästetään niin kanssakäyttäjien hermoja kuin myös jäteoperaattorin resursseja.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@gmail.com

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.