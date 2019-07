Kurtturuusua uhkaa hävitys kolmessa vuodessa — suosittua vieraslajia kasvaa laajalti myös Luumäellä

0

Jo sadan vuoden ajan monien suomalaisten pihojen kaunistukseksi kasvatetun kurtturuusun on valtioneuvosto tuominnut hävitettäväksi.

Laji ja sen valkokukkainen muoto on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi EU:n laajuisesti ja nyt se on ratifioitu myös Suomessa.

Kesäkuun alussa voimaan tulleen asetuksen mukaan kurtturuusun myynti on kielletty jo nyt ja kasvatus on kiellettyä kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen 1.6.2022.

Luumäen ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen pitää hyvänä, että vieraslajeihin puututaan, mutta hänen arvionsa mukaan kurtturuusua ei kovin paljon ole Luumäellä.

— On siitä ehtinyt jo muutamat kyselysoitot tulla. Voi olla, että ihmiset sekoittavat kurtturuusun muihin ruusulajeihin, Tervonen sanoo.

— Tässähän on se kolmen vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen valvova viranomainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) alkaa antaa poistomääräyksiä.

Taavetissa kurtturuusua esiintyy hänen mukaansa esimerkiksi rautatieaseman lähellä kunnan maalla.

— Kunta tietysti näyttää esimerkkiä ja poistaa omalta alueeltaan kurtturuusut. Puisto-osasto ryhtyy jossain vaiheessa hommiin.

Tehokkainta on juurakoiden poisto,

joka on aika työlästä.

Kirsi Iiskola

Kunnan puutarhuri Kirsi Iiskola toivottaa asetuksen tervetulleeksi, vaikka ei pidäkään kurtturuusua suurena ongelmana Luumäellä.

— Se on ihan hyvä, että asia nostetaan esille ja kiinnitetään huomiota vieraslajien vahingollisuuteen, Iiskola sanoo.

Hänen mukaansa kunnassa ei ainakaan toistaiseksi suunnitella kurtturuusun poistokampanjaa, koska mahdollisuuksia ja voimavaroja ei ole tällä hetkellä.

— Tietysti me poistamme kurtturuusuja jo nyt, jos sattuu sopivasti kohdalle.

— Ensimmäinen toimenpide on alasleikkaus, mutta tehokkainta on juurakoiden poisto, joka on aika työlästä. Myrkkyjä ei monikaan halua käyttää.

Kurtturuusua ei ole enää saanut vuosiin Luumäeltä. Kukkamaa & Pajupajan yrittäjä Christa Hirvikallio kertoo, että hänellä oli viisi vuotta sitten kurtturuusua myynnissä, muttei enää sen jälkeen.

— Ymmärrän hyvin, miksi kurtturuusu on asetuksella kielletty, sehän ei ole luontainen laji Suomessa. Kurtturuusuhan leviää pahimmillaan hillittömästi — mutta ei se ole ainoa ongelmallinen laji. Lupiini on toinen villiintynyt laji, johon on syytä puuttua, Hirvikallio sanoo.

Hän sanoo nähneensä kurtturuusua Luumäellä monin paikoin, mutta ei pidä sitä suurena ongelmana Luumäellä.

Samaa sanoo Mäntymaan Kukan yrittäjä Minna Alatalo.

— Ei se varmaan hirveä ongelma ole, tuskin siitä suurta haittaa on Luumäellä. Lupiini taitaa olla röyhkeämpi leviäjä, Alatalo arvioi.

Molemmat yrittäjät kertovat nähneensä kurtturuusua tienpenkoilla ja moottoriteiden keskialueilla, jonne niitä on istuteltukin aikoinaan.

Haitallisten vieraslajien suurin synti on se, että ne tuppaavat valtaamaan alaa luontaisilta kasveilta.



Kurtturuusu (Rosa rugosa)

Kurtturuusun Rosa rugosa -laji ja sen valkokukkainen muoto Rosa rugosa f. alba on luokiteltu kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi ja niiden myynti on kielletty. (VN päätös vieraslajiasetuksesta 23.5.2019)

Kurtturuusu on 0,5—1,5 metriä korkea pensas.

Leviää juurivesojen kautta laajalti maaperän laadun salliessa.

Oksat tiheäpiikkisiä, piikit vaihtelevan kokoisia ja suoria.

Lehdet pinnaltaan uurteisia, kukat kookkaat, vaaleanpunaiset ja joskus valkoiset.

Alun perin Koillis-Aasiasta peräisin, tuotu Suomeen 1900-luvun alkupuolella.

Hävittäminen juurineen maasta kiskomalla tai näännyttämällä kaikki vihreät versot ja lehdet riipimällä usean vuoden ajan.

Lähde: Suomen Ympäristökeskus

