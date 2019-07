Kolumni: Löylyä lisää

0

Vaikka monet meitä aiemmin yhdistäneet asiat ovat eriyttäneet meitä toisistamme, varmasti yksi yhteinen kokemus on saunomisen ilo. Se yhdistää myös monen vakioasukkaan ja kesäluumäkeläisen. YLEkin näkyy pitävän heinäkuussa sauna-teemaa monimuotoisesti esillä.

Muutama kesä sitten Lappeenrannassa vietettiin sauna-teemaista kesää Tasihinin talon pihapiirissä. Lauteet olivat rakennetut pihalle, ja jopa aito kivikiuas hehkui punaisena pihalla. Sauna-teemaa käsiteltiin laidasta laitaan niin rakentamisena kuin erilaisten saunakulttuurien ja tapojen esittelynä.

Lupasimme myös järjestää ohjelmasarjan Saunamessun. Sitä kootessa yllätyin itsekin miten saunominen ja messun ainekset ovat lähellä toisiaan ja kohtaavat sielun sopukoissa. Ja leikkimieltäkin tuoneessa toteutuksessa oli paljon syvästi koskettavaa.

Kun mieltä ahistaa,

niin sauna vahvistaa.

Vietimme siis saunamessua ulkoisessa pihasaunassa soittaen ja laulaen, varmasti maailman ensimmäisen saunamessun. Onhan näitä hartaushetkiä ja rukouksia ollut, mutta nyt koottiin ihan liturgisesti messu tosin ilman ehtoollisosaa, vaikka lopussa juotiin perinteiseen tapaan saunakahvit.

Messu alkoi kolme kertaa löylyä heittämällä. Liturgiset osat olivat nimetyt Saunapolulla (johdanto ja likoaminen), Häkälöylyt (synnintunnustus), Kiitoshyräily, Avattu mieli ja avattu Sana, Laudesaarna, Sama saunaseura (yhteinen tunnustus), Jälkilöylyt ja hauteet, Oven raossa (lähettäminen) ja lopuksi Pukuhuoneylistys ja saunakahvit.

Kun seuraavan kerran saunot ja löyly kumartaa Sinut, kuuntele hiljaa itseäsi. Lauteilla istuen iloja ja huolia voi myös jakaa. Ja kun puhdistautuneena sukellatte aaltoihin, antakaa ilon nousta pintaan. Mekin teimme niin.

Kolehtilaulukin löytyi helposti, kun muistimme laulun jossa Ukko Nooa meni saunaan ja pisti laukun naulaan. Kun hän tuli saunasta ja otti laukun naulasta, sieltä löytyi myös lompakko.

Melkeinpä hoilaten lauloimme ”lauteilla saunan, sielu, ruumis puhdistuu, lauteilla saunan”.

Räppänä-rukouksena monelle tutut sanat siirsivät ajatukset omaan lapsuuteen, selänpesun kokemiseen tai jollakin selittämättömällä tavalla tuleviin polvin: ”Jospahan säilyis äidin lapset kylmältä maailmassa…”

Yksi saunavirsi oli jo olemassa, sitäkin käytimme. Se on Heikki ja Leena Tyhtilän aikanaan tekemä. Uudessakaan virsikirjassa sitä ei ole, mutta se löytyy käännettynä monelle kielelle. Olisihan se sykähdyttävää, jos Kivijärven rannalla kaikuisi latinan tai italiankielinen saunavirsi ; ”La mia sauna benedice…”

Mutta laitanpa tähän sen meänkielisenä:

Oi Jeesus rauhaa luo ja siuhnaus sauhnaan tuo. Porsta ei aina auta, sielussa painaa vaiva. Puhista minun aina. Mie saunon lauantaina.

Kun mieltä ahistaa, niin sauna vahvistaa. Ei omhiin voimiin luottaa, ei itteänsä muuttaa. Jos sie et Jeesus auta, on eessä sielun hauta,

Se mikä sommaa on, tuo löyly rajaton. Ko suru painaa maahan, kiukhaashen vettä kaajan. Lautheilla rauhaa riittää, voin Herraa siitä kiittää.

Voit tämän lukaista vaikka saunaa lämmittäessäsi. Ja luettu Luumäkilehti lienee hyvä myös sytykkeeksi. Katsele sitten saunan ikkunasta, anna ajatuksesi vaeltaa, ja löylyä kohtuudella.

JUKKA LEHTINEN

Kirjoittaja on Luumäen seurakunnan vt. kirkkoherra.

