Lukijan kirjoitus: Hiukan fiksummat ihmiset

Suomessa on ihmisryhmä, joka on hiukan muita fiksumpi. Nämä hiukan fiksummat ihmiset ovat meitä tavallisia kuolevaisia parempia erityisesti erilaisten riskien arvioinnissa.

Juhannuksena nämä hiukan fiksummat ihmiset osaavat polttaa varmasti kokon metsäpalovaroituksen aikana niin, ettei maastopaloa syty. Todennäköisesti he eivät ole koskaan edes nähneet maastopaloa, mutta he ovat silti sen leviämisen asiantuntijoita.

He tietävät varmasti, miten pitkälle kipinät kulkeutuvat eri olosuhteissa. He voivat myös hallita tuulia, jotka eivät koskaan käänny vaaralliseen suuntaan heidän kokon polttonsa aikana.

Jotta kaikki varmasti saavat tietoonsa, kuinka fiksuja nämä ihmiset ovat, he laittavat kuvan metsäpalovaroituksen aikana polttamastaan kokosta Facebookiin tai kirjoittavat aiheesta blogikirjoituksen.

Talvisin nämä hiukan fiksummat ihmiset tietävät tarkalleen miten paksuja jäät ovat. He eivät koskaan putoa jäistä läpi, ja pitävät kaikkia varoituksia asiasta naurettavana paapomisena. Hiukan fiksummat ihmiset lähtevät pilkille vielä siinä vaiheessa, kun kukaan muu ei enää uskalla irrottaa jalkojaan kuivalta maalta. Sen lisäksi että he ovat hiukan fiksumpia, he tuntevat myös olevansa hiukan rohkeampia kuin kukaan muu.

Hiukan fiksummat ihmiset voivat myös ajaa ilman turvavyötä koska he eivät koskaan aja kolareita. He voivat veneillä humalassa ja ilman pelastusliivejä, koska he eivät koskaan joudu pulaan vesillä.

Hiukan fiksummat ihmiset erottaa meistä tavallisista kuolevaisista se, että he eivät joudu onnettomuuksiin tai aiheuta niitä vahingossa tai ymmärtämättömyyttään.

He tekevät sen tahallisesti. Heidän aiheuttamansa onnettomuuksien taustalla on tarkoituksellinen välinpitämättömyys ja kuvitelma siitä, että omalla fiksuudellani pystyn estämään kaikki onnettomuudet.

Hiukan fiksummat ihmiset ovat erittäin raskaita elinkumppaneita ja perheenjäseniä.

Heidän täydellinen piittaamattomuutensa omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta aiheuttaa jatkuvaa huolta ja pelkoa läheisissä. Tätä hiukan fiksummat ihmiset eivät fiksuudestaan huolimatta usein ymmärrä.

Hiukan fiksummat ihmiset voivat luottaa, että kun heidän fiksuutensa loppuu, heitäkin autetaan.

Palomiehet, poliisit ja ensihoitajat kohtaavat jatkuvasti työssään näitä hiukan fiksumpia ihmisiä, joille ei pitänyt sattua mitään, koska he osaavat hoitaa kaiken fiksummin kuin muut.

Yleensä pettymys omasta epäonnistumisesta on niin iso, että kiitokseksi avusta hiukan fiksummat ihmiset haukkuvat heitä auttamaan tulleet viranomaiset.

Silti heitäkin autetaan — yhteiskunnan rahoilla, samoin kuin kaikkia muitakin.

Hiukan fiksummat ihmiset ovat hyvin surullisia tapauksia. He eivät osaa rakastaa elämää — eivät omaansa, eivätkä muiden. He eivät arvosta luontoa tai ympäristöä. Eivätkä he ennen kaikkea osaa arvioida omaa fiksuuttaan rehellisesti.

JOHANNA FRANZÉN

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö.

