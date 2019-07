Pääkirjoitus: Imagon kohennus vaatii yhteistyötä

0

Itsenäisyydentien varsi Jurvalassa on nyt hieman kauniimpi katsella, kun reilu vuosi sitten palaneen asumattoman talon rauniot on hiljattain saatu korjattua pois maisemasta ja tontti on tasattu. Kouvolan puoleisella kuntarajalla kovin rapistunut Etelä-Karjalaa ja Luumäkeä opastava kyltti on korvattu uutuuttaan hohtavalla. Myrskyn riepottelema, huputettu mainostorni Somerharjun matkailukeskuksen kohdalla on saanut uudet mainoskyltit, jotka kertovat Luumäen palveluista.

Useita kunnan imagoa kohentavia parannuksia onnistuttiin toteuttamaan lähes samanaikaisesti. Kuntalaiset ja kesäasukkaat ehtivät niistä jo moneen otteeseen sanaillakin, aina yleisönosastokirjoituksia myöten. Luumäen kunnassa imagohuolia on kuultu herkällä korvalla, mutta on tärkeää ymmärtää, että kunta ei ole yksin vastuussa kulkijan silmää häiritsevien yksityiskohtien korjaamisesta. Jurvalan palaneen talon rauniot kuuluivat vakuutusyhtiön hoitoon ja kuntarajan kyltti paljastui vasta tarkemman selvittelyn jälkeen kunnan eikä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) vastuulle. Matkailukeskuksen mainostorni taas on yksityisessä omistuksessa ja sen uusimisessa tärkeän panoksensa antoivat omistaja ja paikalliset yrittäjät yhdessä.

Kunnalla on avainasema käydä neuvonpitoa eri osapuolien kanssa asioiden korjaamiseksi, mutta viime kädessä imagoasiat kuuluvat kaikille. Yhteistyössä on voimaa.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

