Luumäelle menestystä karaokessa — Pirjo Vihervaara ja Jaakko Taina olivat voitokkaita

0

Eläkeliiton karaokemestarikilpailun vuoden 2019 piirien mestaruudet on ratkottu. Karjalan piiristä tuli menestystä Luumäelle.

Pirjo Vihervaara voitti naisten +70-sarjan ja miesten +70-sarjan voitti Jaakko Taina.

Kilpailussa on yhteensä neljä sarjaa. Kahdelle eri ikäryhmälle, eli 50-69-vuotiaille ja +70-vuotiaille on molemmille naisten ja miesten sarjat.

Kaikkiaan kahdessakymmenessä piirikilpailussa ympäri Suomen oli yhteensä lähes 1 000 osallistujaa. Kaikkien sarjojen voittajat jokaisesta piiristä pääsevät laulamaan koko Eläkeliiton karaokemestaruudesta valtakunnalliseen kilpailuun, joka käydään Ikaalisten kylpylässä 7—8. lokakuuta.

Valtakunnallisen kilpailun järjestävät Eläkeliitto ja Eläkeliiton Pirkanmaan piiri.

Lukuisilla Eläkeliiton paikallisyhdistyksillä on omia karaokekerhoja, jossa lauletaan karaokea omaksi ja muiden iloksi. Karaokekerhojen toiminta on avointa, mutta karaokemestarikilpailuun osallistuminen edellyttää Eläkeliiton jäsennyyttä.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.