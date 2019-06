Kolumni: Kesätuumailuja

0

Kaunis on taas kesäinen luonto, joten nauttikaamme siitä vaikkapa Kivijärven puhtaiden vesien äärellä. Toki arkisetkin asiat liikkuvat silti mielessä, kuten uusi intoa puhkuva hallitus toiveineen ja ohjelmineen sekä vaikkapa Luumäen kunnan jäteasiat.

Uusi hallitus ottaa ensi askeleitaan käsittääkseni aivan liian ylevissä tavoitteissaan eläen toinen jalka tukevasti ilmassa. USA:n ja Kiinan kauppasota luo epävarmuutta koko maailman kauppaan heijastaen vaikutuksensa Eurooppaan ja meillekin.

Nyt ei ole helppoa työllisyyttä nostaa ja samaan aikaan lisätä valtion menoja vaalilupausten tiimoilta ilman valtion velan kasvamista. Keskusta on mielestäni ainut tämän myötämäkeä vyöryvän junan jarrumies. Vaan onko kanttia, kun saivat maakuntamallilleen tuen?

Toivon toki hallitukselle parasta, mutta pelkään pahinta. Rahat eivät riitä kaikkeen luvattuun. Aika näyttää, miten maakunnat toimivat ja onko syrjäseutujen väki paremmassa asemassa kuin nyt.

Luumäellä kunta on hoitanut vuosien ja vuosikymmenten varrella asioita hyvin. Jos päätäntävalta siirtyy maakuntakeskuksiin niin voi olla, että sieltä hallinnoivilla on taas oma suu lähempänä kuin kontin suu ja syrjäseudut jäävät nopen osalle.

Toivottavasti olen väärässä eikä tuo olisi ensimmäinen kerta. Kokemukset valtion hallinnon keskittämisistä kertovat, että on yleensä lisätty hallintoa ja sen sijaan vähennetty työtä tekeviä käsiä, joita vaikka terveys- ja sosiaalipalvelut kaipaisivat.

Olisiko saatavissa vaikkapa noutopalvelu sopuhintaan?

Luumäellä on jätteidenlajittelu tehty helpoksi. Muovin ja pahvin ynnä muiden tuonti kotoa on helppo mökkiläisellekin kauppareissulla. Jäteastioiden ympärys on siisti ja astioihin on mahtunut hyvin.

Tämä asia ei toteudu kaupunkiasunnolla. Siellä jätepisteen liepeille on tuotu hetekasta lähtien patjaa ja muuta rojua. Täällä hyötyjäteasema tuli taas tutuksi vanhoja muovituoleja ja -pöytiä hävitettäessä. Kaikki toimii sielläkin hyvin ja alue on pidetty siistinä.

Olisiko mahdollista hyötyjäteasemalta vuokrata pientä korvausta vastaan esimerkiksi pakettiautoa tai olisiko saatavissa vaikkapa noutopalvelu sopuhintaan, kun nurkkia siivoaa vanhasta kamasta, kun kaikilla ei ole peräkärryä?

Mökillä tulee sekajätettä lajittelun jälkeen aika vähän ja kompostori tekee noista biojätteistä vuodessa oikein hyvälaatuista multaa, jota voi käyttää kasvimaalla.

Taas eletään lavatanssien kultaista aikaa ja niitähän onkin täälläpäin useita. Siinäpä on oiva liikuntamuoto. Se on ihan sydäntä ja sieluakin virkistävä kokemus.

Nauttikaa elämästä ja eläkäähän ihmisiksi hyvät ystävät!

PENTTI TERVONEN

Kirjoittaja on Luumäen kesäasukas.

