Lukijan mielipide: Vanhustenhoitokeskustelu olikin sumutusta

Vaalien alla keskusteltiin kiivaasti vanhustenhoidon ongelmista, kun esiin oli tullut vakavia puutteita ja väärinkäytöksiä.

Tuolloiset oppositiopuolueet, SDP etunenässä, esittivät ratkaisuksi, että lakiin kirjattaisiin hoitajamitoitusluvuksi 0,7 ja antoivat ymmärtää, että tämä olisi ratkaisu vanhustenhoidon ongelmiin.

Moni puolue yhtyi vaatimukseen, jopa pääministeripuolue keskusta. Kokoomus jäi yksin ehdottaessaan, että asia valmisteltaisiin harkiten ja vanhustenhoito pantaisiin kuntoon huolellisesti suunnitellen.

Asia meni jopa niin pitkälle, että talvella hoitajakeskustelun käydessä kuumimmillaan silloinen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Kiuru lupasi, että hoitajamitoitus saataisiin lakiin muutamassa tunnissa.

Nyt ministerinä ääni kellossa on muuttunut. Luvatun muutoksen teko vaatiikin vuosikausia aikaa. Tämä on varmasti totta, mutta on pakko kysyä, onko tehtävän monimutkaisuus tullut alaan hyvin perehtyneelle ministeri Kiurulle yllätyksenä?

Tosiasiassa hallitus ja Kiuru siis ovatkin valmistelemassa hoitajamitoitusta niiden suuntaviivojen mukaan, jotka kokoomus asetti talvella. Vaalikiimassa olevalle puolueelle ei kuitenkaan kokoomuksen keväällä esittämä järkiratkaisu tai mukaan huolellisesti tehtävä valmistelutyö kelvannut.

Sen sijaan kaikki keinot käytettiin äänien saamiseksi ja kansaa höynäytettiin kunnolla uskottelemalla, että ongelmat ratkeavat nopeasti yhtä lukua korjaamalla. Nyt vaalien jälkeen onkin sitten havaittu harkinnan ja huolellisen suunnittelun järkevyys. Luulisi puolueen ja eräiden järjestöjenkin johdossa tällä hetkellä edes hieman hävettävän.

On hyvä asia, että hallitus panostaa vanhustenhoitoon ja pyrkii laittamaan hoitajamitoitusasian kuntoon. Urakka on vaativa, ja jos siihen olisi ryhdytty jo keväällä kokoomuksen ehdottamalla tavalla, oltaisiin jo pitkällä.

Surullista on, että vaalilupaukset petetään ennen kuin hallitus on edes saanut työnsä kunnolla käyntiin.

Vanhustenhoidon kuntoon saattaminen huolellisesti valmistellen on kannatettava ajatus. Vain siten päästään kestävään ja toimivaan ratkaisuun.

JUKKA KOPRA (kok.)

kansanedustaja

Lappeenranta

