Viikon luontoääni: Yön sarvipää saalistaja pesii tiuhaan Luumäellä

0

Luumäen peltoaukeilla ja metsänlaidoissa voi kuulla kolmenlaisia sarvipöllön ääniä. Keväällä koiras huutaa matalasti “huu, huu, huu” ja kun oikein innostuu, läpsyttää siivillään.

Tähän aikaan vuodesta äänessä ovat sarvipöllön poikaset, jotka koko hämärän kesäyön ajan kerjäävät ruokaa piiskuttavalla äänellään.

Sarvipöllö on perinteisen maaseutumaiseman ystävä. Pellot ovat sille ruokamaata, metsäsaarekkeet pesäpaikkoja. Vanha variksenpesä kelpaa sarvipöllöparille.

Sarvipöllö on pitkälti ravintospesialisti. Sen ruokalistalla on lähes yksinomaan peltomyyriä.

Koska pikkunisäkäskannat vaihtelevat erittäin jyrkästi, mitään vuotuista sarvipöllökantaa ei pysty arvioimaan.

Luumäki on Etelä-Karjalan parhaimpia sarvipöllöseutuja, sillä lajin pesintä on vuosien mittaan varmistettu lähes kaikissa lintuatlastutkimuksen ruuduissa. Tänä vuonna havaintoja on kertynyt niukanlaisesti.

Myyrävuosina pöllöparit kasvattavat suuria poikueita, katovuosina ne voivat jättää kokonaan pesimättä.

Sarvipöllö on muuttolintu, jonka talvehtiminen Suomessa on poikkeuksellista. Suomeen “sarvarit” saapuvat hyvinä myyrävuosina jo helmikuun puolella ja ne ryhtyvät pesimään maaliskuussa.

