Telia aloitti lankapuhelinverkon sulkemiset — vanhaa numeroa voi käyttää mobiilitekniikalla

Ensimmäiset Telian lakkautettavan lankapuhelinverkon liittymät suljettiin kesäkuun alussa. Osa liittymistä on ollut käyttämättömiä, mutta puolet kuluttajista jatkaa vanhan lankapuhelinnumeron käyttämistä mobiilitekniikalla.

Telia ilmoitti tammikuussa lakkauttavansa lankapuhelinpalvelujen tarjoamisen vuoden 2019 kuluessa.

Lankapuhelinverkon tekniikka on vanhentunut ja palveluiden käyttö vähentynyt nopeasti. Lankapuheluiden osuus Suomen puheliikenteestä on vain kolme prosenttia. Markkinajohtaja Elisa puolestaan lopetti uusien lankaliittymien myynnin jo aiemmin.

Lankapuheluiden päättyessä Telia purkaa lankapuhelinverkon keskuksia, keskittimiä ja muita laitteita.

Purettava verkko on jo pitkälti tyhjillään, sillä suomalaisten siirtyminen langattomaan puheeseen on ollut jo useamman vuoden loppusuoralla.

Lankapuhelinpalveluiden päättyminen ei koske kupariyhteydellä toimivia laajakaistaliittymiä.

