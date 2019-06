Kolumni: Rahaa tarjolla

0

On se kumma, kun raha ei kelpaa! Etelä-Karjalassa ja koko Kaakkois-Suomessa yrittäjät hakevat tukea yrityksen kehittämiseen ja laajentamiseen poikkeuksellisen vähän. Ovatko yrittäjät rajan pinnassa poikkeuksellisen itseriittoisia vai kenties turhan vaatimattomia?

Hienoja ideoita ja innostuneisuutta meillä riittää, jos rohkeutta niiden toteuttamiseen löytyy. Maaseudun elinvoimaa ja maaseudulla yrittämistä halutaan vahvasti tukea esimerkiksi EU:n maaseuturahaston kautta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) ohella maaseuturahaston rahoja myöntävät paikallisesti toimivat Leader-ryhmät, joista Lappeenrannan seudulla toimii Leader Länsi-Saimaa.

Viimeisen viiden vuoden aikana Suomen Leader-ryhmät ovat rahoittaneet satojen yritysten investointeja lähes 25 miljoonalla eurolla.

Yrittäjät ovat hankkineet vaikkapa stanssauskoneen, kipinänilmaisulaitteen tai koirien ja kissojen hammashoitolaitteiston. On valmistettu pienpuusaha, salaojahuuhtelulaite ja laajennettu asepajaa. On rakennettu perhekoti tai koiraurheilukeskus.

Rahaa saaneet yrittäjät toteavat poikkeuksetta, että saatu tuki on merkittävää. Se rohkaisee tekemään isommin ja laadukkaammin. Myös asiantuntijoiden tuki idean jalostamisessa ja sen toteuttamisen aikana on kullanarvoista.

Koko Kaakkois-Suomessa yrityksiä on rahoitettu vähän, joten rahaa yritystukiin on runsaasti jäljellä. Investointien ohella Leader-rahaa maaseudulla toimivat yritykset voivat saada toiminnan kehittämiseen ja uudelleen suuntaukseen.

Millaisia suunnitelmia sinulla on? Nyt on korkea aika toimia, ottaa yhteyttä ja kurvata kasvukäyrälle!

Nykyisen ohjelmakauden viimeiset rahat myönnetään vuoden 2020 syksyllä. Sen jälkeen yritykset ja yhdistykset voivat saada rahoitusta hankkeisiinsa vasta parin vuoden päästä.

Ota yhteyttä ja kerro ideasi! Tuuppausta ja pohdinta-apua yrittäjyyden pulmiin löytyy niin yrityskummeilta, neuvontajärjestöistä kuin rahoittajiltakin.

TERHI OJANEN

Kirjoittaja on Leader Länsi-Saimaa ry:n toiminnanjohtaja.

