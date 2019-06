Lukijan mielipide: Vatulointia hillotolpalla

0

Demarit ja vasemmistoliitto lupasivat käsi sydämellä purkaa ihan ensitöikseen aktiivileikkurin, mikäli ovat hallitusvastuussa.

Taisivat vihreätkin ilmastovalssaamisen lomassa tarinoida samansuuntaisesti. Näyttää jälleen, ettei mene ihan toripuheiden mukaan.

Veret seisauttavan tappion kokenut keskusta pääsi myös mukaan uuteen hallitusorkesteriin ja ilmoitti, ettei aktiivileikkuri lähde mihinkään noin vain. Ensin on keksittävä työttömille jotain uutta keppiä tilalle.

Hallitusneuvotteluissa kameleonttimaisesti vihertäväksi koko maailmanparantajaksi muuttuneesta keskustasta löytyi vielä ripaus edellisessä hallituksessa tutuksi tullutta kokoomuslaisuutta. Tähän on orkesterin muiden jäsenten tyytyminen. Halusi tai ei.

Pahat kielet kuiskivat, että arvopohjaa – tai siis hallituspohjaa – olisi suunniteltu jo syksyllä lähes entisten kassakaappisopimusten malliin. Antti Rinteen mukaan hallitusta on todellakin pohjustettu syksyllä.

Näin ollen ei ole yllätys, että keskustan himoamat maakuntahimmelit tulevat olemaan kärkiteemoina kun sote-pullaa ryhdytään leipomaan.

Tiedotustilaisuudessa vasemmiston Li Anderssonilla oli suunnattomia vaikeuksia peitellä innostustaan ja vähällä oli, ettei hän hypähdellyt kuin varsa kesälaitumella.

Hillotolpalla on edelleen se maaginen vaikutus. Kynnyskysymykset muuttuvat ensin kompromisseiksi ja lopulta sulavat mielestä pois kokonaan.

Uskoisin, että perussuomalaisten kanssa aktiivileikkuri olisi saatu purettua ilman vatulointia ja iltalypsyjä. Keskustan kanssa tie on pitkä ja kivinen. Sen Anttikin tulee vielä huomaamaan.

ARI SAUKKO

Tervola

