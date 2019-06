Etelä-Karjalan pelastuslaitos muistuttaa juhannusperinteen riskeistä — kokkojen poltto on kielletty metsäpalovaroituksen aikana

0

Ennusteiden mukaan metsäpalovaroitus on voimassa juhannuksena. Tämä tietää sitä, että kokkojen polttaminen on kiellettyä puuhaa keskikesän juhlana.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos muistuttaa tiedotteessaan, että tammikuussa voimaan tulleen pelastuslain mukaan kokon sytyttäminen on kielletty aina, jos Ilmatieteen laitos on antanut metsä- tai ruohikkopalovaroituksen.

Voimassa olevia varoituksia voi tarkastella Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Luumäen palokunta jakaa samaa tietoa omilla Facebook-sivuillaan.

Tämän hetkisen tiedon mukaan metsäpalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa koko juhannuksen. Kuivuudesta johtuen metsäpalon vaara on olemassa, ja tuuli levittää paloja nopeasti.

