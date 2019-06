Pääkirjoitus: Toiselle asteelle mahtuu liikettä

0

Luumäen ja Savitaipaleen kunnat ovat saaneet Aluehallintovirastolta toisen asteen liikunnan tukemiseen tarkoitettua Liikkuva opiskelu -hankerahoitusta. Luumäelle myönnetty summa on 16 000 euroa ja Savitaipaleelle 16 500 euroa.

Luumäellä tukea käytetään hyvinvointiopettajan palkkaan ja työpanosta painotetaan lukiopuolelle. Savitaipaleella hankerahalla saadaan lukioon fysioterapeutti tulevaksi lukuvuodeksi.

Molemmissa kunnissa on aktiivista urheiluseuratoimintaa eri lajeissa. Kotikunnassa ohjatusti liikkuvasta jälkipolvesta valtaosa on kuitenkin ala- ja yläkouluikäisiä. Näin ollen riittävästä liikunnasta ja lihasvoimalla liikkumisesta huolehtiminen on yli 16-vuotiailla yhä enemmän nuorten itsensä vastuulla.

Koulussa vertaisten joukossa liikunnanilo voi herätä.

Toisen asteen opiskelijoiden joukkoon mahtuu aktiiviurheilijoita ja harrastepelailijoita siinä missä satunnaisia lenkkeilijöitäkin. Valitettavasti kaikkien nuorten liikuntainto ei ole niin korkealla kuin sen henkilökohtaisista syistä ja kansanterveydellisestä näkökulmasta pitäisi olla.

Liikkuva opiskelu -hankkeelle on siis tilausta ja toiminta kohdennetaan aivan oikein sinne, missä nuoret ovat vastaanottavaisimmillaan eli oppilaitoksiin.

Kotona on helppo laiskotella, mutta koulussa vertaisten joukossa liikunnanilo voi herätä. Ja vaikkei heräisikään, koulujen aktiivisen toimintakulttuurin myötä liikkeellä ollaan kuitenkin edes sen verran, mitä se opiskelupäivän puitteissa on mahdollista.

