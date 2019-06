K-Market Taavetin kauppias vaihtuu—Hermanni Natunen siirtyy Helsinkiin

0

K-Market Taavetin kauppias Hermanni Natunen siirtyy Helsinkiin kauppiaaksi. Natunen aloittaa elokuussa kauppiaana K-Supermarket Arabiassa.

Natunen jatkaa Taavetin kauppiaana kesän yli. Uuden kauppiaan nimi ei ole vielä tiedossa, vaan K-ryhmä tiedottaa uuden kauppiaan nimityksestä myöhemmin.

— Olen antanut tälle kaupalle kaiken, mitä minulla on ollut työkalupakissa ja on aika antaa seuraavan kauppiaan tulla kehittämään toimintaa eteenpäin, Natunen kirjoittaa kaupan Facebook-sivulla.

Natunen on ollut kauppiaana Taavetissa vuoden 2017 alusta lähtien.

Natusen aikana kauppa on näkynyt aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja kauppias on tunnettu erilaisista tempauksistaan.

Hänen aikanaan kauppa on muun muassa kilvoitellut riisipiirakoiden maailmanennätysmyynnissä. Hän toi myös kyläkuvaan Taavetti-kahvin yhdessä lappeenrantalaisen Lehmus roastery -paahtimon kanssa.

Vuonna 2018 Natunen valittiin alueensa parhaaksi K-market kauppiaaksi. Palkinnon perusteina olivat erinomainen myynnin- ja asiakastyytyväisyyden kehitys, suunnitelmallinen toiminta sekä jatkuva oman toiminnan uudistaminen. Samassa yhteydessä kauppa sai myös Vuoden asiakastyytyväisyys -palkinnon.

