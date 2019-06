Kolumni: 4660

0

Tuo luku 4 660 kuvaa Luumäen kunnan asukasmäärää vuoden 2018 lopussa. Väki on vähentynyt ja ikääntynyt. Uutta verta tarvitaan tähänkin joukkueeseen.

Nyt on kuitenkin käsillä se aika vuodesta, jolloin kunnassa koittaa suuri väestönkasvupiikki, kun kesäluumäkeläiset saapuvat paikkakunnalle. Luumäellä on kesämökkejä noin 3 075.

Kesä on tärkeää aikaa paikallisille yrittäjille tuottaa laadukkaita palveluja ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Monet kesäluumäkeläiset arvostavat palveluiden helppoa saatavuutta, esimerkiksi kuntakeskuksessa peruspalvelut ovat kävelymatkan päässä toisistaan ja paikoitustilaa ei tarvitse kauaa etsiä eikä parkkimittareita täytellä. Taavetin keskustaajama on muuttunut viihtyisämmäksi istutusten sekä torialueen remontin myötä, jonka kupeessa on lapsille uudistunut leikkipaikka sekä ikäihmisille Kuntori kuntoilulaitteineen.

Paluuhalut kaupunkiin ovat hiipuneet.

Jokainen voi miettiä, mikä on johtanut asumaan Luumäelle. Oletko täällä syntynyt ja juurillesi jäänyt, elantosi esimerkiksi alkutuotannosta saava, jatkanut sukupolvien ketjua.

Rakkaudella on myös valtava voima liikuttaa pitkiäkin matkoja toisen luo ja jossain vaiheessa kotikin tulee perustettua.

Itse olen muuttanut Luumäelle työn perässä ja myönnän, että kaupungissa kasvaneelle ja eläneelle kynnys oli korkea. Taajamassa asuinpaikka ainakin piti olla. Nykyisin osaan yhä enemmän arvostaa luonnon rauhaa ja sen merkitystä hyvinvoinnille. Paluuhalut kaupunkiin ovat hiipuneet. Siellä on kiva käydä, mutta vielä kivempi palata takaisin kotiin.

On paluumuuttajia, jotka ovat tehneet työuransa jossain muualla, usein pääkaupunkiseudulla ja haluavat takaisin lapsuuden maisemiin Luumäelle, jota vielä on tallella.

On myös rohkeita uudisasukkaita, jotka jo perheenperustamisiässä rakentavat ja muuttavat väljempiin asuinympäristöihin kasvattamaan lapsiaan. Lapsen kasvu ja kehitys saa uutta ulottuvuutta turvallisessa ympäristössä ja vanhemmat arvostavat pienempiä ryhmäkokoja päivähoidossa ja koulussa.

Harrastusmahdollisuuksiakin Luumäellä on perustarpeiksi ja mukaan pääsee helposti.

Luumäen kunnalla on hyvä, laadukas ja hinnoiltaan erittäin kilpailukykyinen tonttivaranto erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi olen seurannut, kuinka myös haja-asutusalueelle on noussut uudisrakennuksia sekä vanhojen kiinteistöjen remontointia ja uudelleenasuttamista. Onni muuttaa maalle voisi olla hanke, jolla yksityiset maanomistajat markkinoisivat rakennustontteja haja-asutusalueella. Ympäristön väljyys tekee ihmisestä lajitoveriaan paremmin sietävän. Tarvitsemme omaa yksityisyyttä, jotta jaksamme olla sosiaalisia aidosti.

Pidämmekin ovet avoinna Luumäellä matkailijoille, mökkeilijöille, paluumuuttajille ja uudisasukkaille, unohtamatta meitä 4660:tä. Jospa mekin vielä lisäännymme. Nautitaan alkaneesta kesästä yhdessä!

PÄIVI KÄRMENIEMI

Kirjoittaja on Luumäen kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja.

